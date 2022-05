Golobova koalicija

Nova politična zgodba, ki naj bi krojila življenje v Sloveniji prihodnja štiri leta, nastaja v okoliščinah, ko se državni zbor v aktualni sestavi v zadnjih dneh mandata ni bil sposoben sestati in razrešiti ministra za kmetijstvo Jožeta Podgorška, ki je odstopil zaradi suma korupcije. In kar je še bolj absurdno, celo neverjetno, nesklepčnost kolegija predsednika DZ je povzročila tudi NSi, ki je pred volitvami odstop svojega ministra iz nabora petperesne ministrske deteljice predstavljala kot visoko etično dejanje. Ko so imeli priložnost potrditi visoki politični standard, so krščanski demokrati pogrnili na celi črti.