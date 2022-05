Njene kreacije rade nosijo zvezdnice Beyonce, Rihanna, Zendaya in števične druge, ki prisegajo na afriške vzorce in kroje, ki ustvarjajo sofisticiran modni videz. Poleg navdiha Haitija, od koder izhaja njena mama, je v Stellini novi kolekciji izražena tudi ljubezen do Rima, mesta, v katerem Stella živi in ustvarja. V naši državi je kolekcija na voljo v spletni trgovini desigual.com in v prenovljeni trgovini Desigual v Cityparku. tj