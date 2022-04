Rast bruto domačega proizvoda (BDP) se bo po lanskem 8,1-odstotnem pokoronskem odboju upočasnila še bolj od prvotnih napovedi. Današnja ocena IMF je namreč šele prva od aktualnih napovedi najpomembnejših tujih in domačih ustanov, ki upošteva negativne učinke ruskega napada na Ukrajino in njegovih globalnih posledic na slovensko gospodarstvo.

Napoved IMF je pomembna tudi v luči dejstva, da se slovenska vlada še vedno ni seznanila s spomladansko napovedjo Urada RS za makroekeonomske analize in razvoj (Umar), ki je podlaga za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2023–2025 in osnutka programa stabilnosti 2022, tega pa mora Slovenija tako kot vse države članice vsako leto posredovati v Bruselj do konca aprila. Razlog za zamudo naj bi tičal v tem, da vlada ni zadovoljna z napovedjo Umarja, ki zaradi posledic ukrajinske krize predvideva nižjo gospodarsko rast, s tem pa tudi večjo luknjo v javnih financah.

Umarjeva »neuradna« napoved je celo še kar optimistična

Umar je po neuradnih, a zanesljivih informacijah napoved gospodarske rasti poslabšal za 0,5 odstotne točke na 4,2 odstotka, za prihodnje leto pa za 0,3 odstotne točke na tri odstotke. Vlada se s takšno napovedjo ne strinja in ocenjuje, da analitiki niso dovolj upoštevali pozitivnih učinkov naložb iz sklada za okrevanje in odpornost ter drugih investicij v prihodnjih dveh do treh letih. Na Umarju odgovovarjajo, da »ni vsebinskih ali strokovnih razlogov za popravke napovedi« in da je napoved glede na vse znane podatke, informacije in predpostavke »realistična«. Ob tem dodajajo, da na negativna tveganja opozarjajo tudi zadnje napovedi mednarodnih institucij.

Evropska komisija je tako pred približno tremi tedni poslabšala napovedi za Slovenijo, in sicer za 0,4 odstotne točke na 3,8 odstotka, leta 2023 pa naj bi se ta umirila na 3,6 odstotka. Znižanje napovedi je pojasnila zlasti z rastjo cen in motnjami pri dobavi, pričakuje pa močno rast potrošnje ter visoko rast naložb.

Podobna je tudi najnovejša napoved Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). Analitiki GZS v projekcijah gospodarskih gibanj Sloveniji za letos napoveduje 3,7-odstotno gospodarsko rast, za 2023 pa 3,2-odstotno. Inflacija bo po njihovih ocenah povečana vsaj še v prihodnjem letu, naj pa bi v letošnjem letu, ko naj bi povprečna rast cen znašala 5,2 odstotka, dosegla vrh.

Inflacija bo občutno višja

Vojna v Ukrajini ni zgolj poslabšala razmer v globalnih dobavnih verigah, ki jih dodatno zavirajo še vnovični ostri epidemični ukrepi na Kitajskem, ampak je predvsem dodatno dvignila že tako visoke cene energije, surovin in tudi hrane. IMF je tako danes občutno zvišal napoved letošnje inflacije za Slovenijo. Če je lani oktobra za letos napovedoval še 1,8-odstotno povprečno letno rast cen življenjskih potrebščin, po novem pričakuje 6,7-odstotno inflacijo, tudi v letu 2023 pa naj bi ta s 5,1 odstotka ostala visoka.

Zaradi visokih cen uvoznega blaga, predvsem energije in surovin, se je poslabšal tudi slovenski zunanjetrgovinski saldo. Po več letih presežka na tekočem računu plačilne bilance, ki je lani na primer dosegel 3,3 odstotka BDP, naj bi letos Slovenija beležila primanjkljaj v višini 0,5 odstotka BDP, v letu 2023 pa naj bi ta narasel na 1,4 odstotka BDP.

Pozitivne medtem ostajajo razmere na trgu dela. Stopnja anketne brezposelnosti naj bi po 4,7 odstotka v letu 2021 letos in prihodnje leto dosegla 4,5 odstotka.