»Pričakovanja za leto 2023 in prihodnja leta so praktično enaka tistim iz raziskave v prvem četrtletju ... Morali se bomo pripraviti na visoke stopnje inflacije,« so v Ifu navedli svojega raziskovalca Niklasa Potrafkeja.

Anketirani - v raziskavi konec junija in v začetku julija je sodelovalo 1405 ekonomistov iz 133 držav - pričakujejo, da bo letos v ZDA inflacija znašala 4,6 odstotka, v Veliki Britaniji 7,6 odstotka, Nemčiji 5,8 odstotka, na Irskem 5,5 odstotka in v Kanadi 4,4 odstotka. V zahodni Evropi naj bi bila pri 4,9 odstotka, v vzhodni Evropi 13,5-odstotna, v južni Evropi 7,9-odstotna in v severni Evropi 7,5-odstotna. V Severni Ameriki naj bi bila 4,5-odstotna, v jugovzhodni Aziji pa 4,8-odstotna.

Za leto 2024 v zahodni Evropi pričakujejo 3,4-odstotno, v vzhodni Evropi 9,5-odstotno, v južni Evropi 5,8-odstotno in v severni Evropi 4,8-odstotno inflacijo. V Severni Ameriki naj bi bila prihodnje leto 3,5-odstotna in v jugovzhodni Aziji 3,9-odstotna.

Za leto 2026 so za zahodno Evropo napovedali 2,6-odstotno inflacijo, za vzhodno Evropo 7,0-odstotno, za južno Evropo 4,1-odstotno in za severno Evropo 3,5-odstotno inflacijo. V Severni Ameriki naj bi znašala 2,7 odstotka, v jugovzhodni Aziji 3,6 odstotka.

Najvišje stopnje pričakujejo v Južni Ameriki (v letih 2023, 2024 in 2026 23,3, 15,7 in 9,3 odstotka) ter v vzhodni Afriki (109,9, 32,9 in 21,6 odstotka) in severni Afriki (63,9, 50,0 in 29,1 odstotka).