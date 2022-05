Napovedana inflacija je v danes objavljeni spomladanski napovedi precej višja kot v zimski, ki jo je Evropska komisija objavila februarja. Tedaj je Sloveniji za letos napovedala 3,7-odstotno inflacijo, za prihodnje leto pa 2,1-odstotno. Je pa tokratna napoved blizu tisti za območje držav z evrom, ki za letos prav tako znaša 6,1 odstotka, za prihodnje leto pa 2,7 odstotka.

Kljub trenutni visoki porabi pa se bo v Sloveniji izboljšal položaj javnih financ. Javnofinančni primanjkljaj se bo s 5,2 odstotka, kolikor je znašal lani, letos znižal na 4,3 odstotka BDP. V letu 2023 se bo še znižal, in sicer na 3,4 odstotka.

Umar je sicer v nedavno znižani oceni Sloveniji za letos napovedal 4,2-odstotno gospodarsko rast, za prihodnje leto pa triodstotno. Banka Slovenije pa je decembra lani napovedala štiriodstotno oziroma 3,3-odstotno. Slovenski BDP se je lani realno okrepil za 8,1 odstotka, potem ko se je po izbruhu epidemije covida-19 in delnem zaprtju javnega življenja v 2020 zmanjšal za 4,2 odstotka.

Pokoronsko okrevanje se je po pojasnilih analitikov Umar in Banke Slovenije nadaljevalo tudi v začetku tega leta, na še naprej ugodna gibanja kaže tudi letos uvedena nova statistika statističnega urada. Indeks skupnega obsega proizvodnje v slovenskem gospodarstvu, ki predstavlja približek gibanju BDP na mesečni ravni, je bil v prvih dveh mesecih leta tako za 12,1 odstotka višji kot v enakem obdobju lani.

So pa na Umarju minuli teden opozorili, da se je rast izvozno usmerjenega dela gospodarstva ob izrazito povečani negotovosti v mednarodnem okolju v prvem četrtletju upočasnila. V preostalem delu gospodarstva se je medtem aktivnost okrepila, precej višja je tudi poraba gospodinjstev. Je pa vojna v Ukrajini okrepila že prej prisotne cenovne pritiske, kar se kaže v povišani inflaciji in vseh z njo povezanih tveganjih. Kljub naraščajočim tveganjem pa tako za zdaj po Umarjevi oceni kaže na umiritev gospodarske rasti in ne na recesijo.

Evropska komisija območju evra in EU napoved gospodarske rasti znižala na 2,7 odstotka

Evropska komisija je v svoji prvi gospodarski napovedi od izbruha vojne v Ukrajini znižala napoved gospodarske rasti tudi za EU in območje z evrom, kjer za letos napoveduje 2,7-odstotno, za prihodnje leto pa 2,3-odstotno rast BDP. V tokratni spomladanski napovedi je letošnjo rast BDP v primerjavi s februarsko zimsko napovedjo znižala za 1,3 odstotne točke. Za leto 2023 pa je februarja napovedovala 2,8 odstotno rast v EU in 2,7-odstotno v evrskem območju.

Gospodarstvo EU bo po oceni Evropske komisije še naprej raslo zaradi odpravljanja ukrepov za zajezitev novega koronavirusa in ukrepanja v podporo rasti med pandemijo covida-19. Ponovno odpiranje storitev, kjer prihaja do tesnih stikov s strankami, močan trg dela ter fiskalni ukrepi za omilitev naraščajočih cen energentov bodo namreč okrepili zasebno potrošnjo.

Na gospodarstva po svetu in v EU sicer najbolj vplivajo naraščajoče cene energentov, ki so se močno povečale že pred vojno v Ukrajini. Negotovost v dobavnih verigah pa je cene pognala še višje. To velja tudi za hrano ter druge osnovne dobrine in storitve. Cene energije skrbijo tudi zaradi rekordne ravni inflacije, ki se povečuje že od začetka leta 2021. Za območje evra Bruselj za letos napoveduje 6,1-odstotno inflacijo, za celotno EU pa 6,8-odstotno. Za prihodnje leto medtem napoveduje 2,7-odstotno inflacijo za območje evra in 3,2-odstotno za EU.

Komisija je februarja območju evra in EU za letos napovedala 3,5-odstotno oziroma 3,9-odstotno inflacijo, v prihodnjem letu pa 1,7-odstotno oziroma 1,9-odstotno.

Uvoz energentov povečuje zunanjetrgovinski primanjkljaj območja evra

Območje z evrom je marca po danes objavljeni prvi oceni Eurostata izvozilo za 250,1 milijarde evrov blaga oziroma 14 odstotkov več kot leto prej, uvoz pa se je predvsem zaradi vnovične rasti uvoza energentov povečal za 35,4 odstotka na 266,5 milijarde evrov. Zunanjetrgovinski primanjkljaj je tako nanesel 16,4 milijarde evrov. Trgovina med članicami območja evra se je marca v medletni primerjavi povečala za 21,2 odstotka na 236,8 milijarde evrov.

V prvih treh mesecih leta 2022 se je izvoz območja evra glede na enako obdobje lani povečal za 16,6 odstotka na 666,7 milijarde evrov, uvoz pa za 39,7 odstotka na 719,1 milijarde evrov. Posledično je evrsko območje beležilo trgovinski primanjkljaj v višini 52,4 milijarde evrov, potem ko je imelo v prvih treh mesecih lani za 56,7 milijarde evrov presežka. Trgovina med državami, ki uporabljajo skupno evropsko valuto, je medtem v januarju, februarju in marcu skupaj znašala 636 milijard evrov, kar je 24,4 odstotka več kot leto prej.

Prva ocena Eurostata kaže, da je bilo v celotni EU gibanje menjave podobno kot v državah z evrom - marca se je izvoz v medletni primerjavi povečal za 12,8 odstotka na 220,5 milijarde evrov, uvoz pa za 40,4 odstotka na 248,2 milijarde evrov. Zunanja trgovina EU s preostalim svetom je tako beležila 27,7 milijarde evrov primanjkljaja, potem ko je imela marca lani 18,7 milijarde evrov presežka.Trgovina med članicami EU se je marca v medletni primerjavi povečala za 19,7 odstotka na 368,7 milijarde evrov.

V prvih treh mesecih skupaj se je izvoz EU povečal za 16,3 odstotka na 592,2 milijarde evrov, uvoz pa za 46,2 odstotka na 673,7 milijarde evrov. Zunanjetrgovinski primanjkljaj je tako znašal 81,5 milijarde evrov, medtem ko je presežek v enakem obdobju lani dosegel 48,5 milijarde evrov. Med članicami EU se je trimesečni izvoz glede na enako lansko obdobje povečal v vseh državah članicah z izjemo Malte (-3,0 odstotka). Najvišjo rast izvoza so zabeležili Ciper (+46,0 odstotka), Belgija (+39,0 odstotka) in Hrvaška (+37,0 odstotka). V Sloveniji je bila rast izvoza 29-odstotna, uvoza pa 48-odstotna.