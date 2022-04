Če na območju v kratkem ne bo začelo deževati, bi se lahko število ljudi, ki potrebujejo pomoč v obliki hrane, povečalo s 14 na 20 milijonov, poroča španska tiskovna agencija EFE. Najhujši scenarij predvidevajo za Somalijo, kjer bi lahko lakota ogrozila več milijonov ljudi. Še okoli pol milijona ljudi je ogroženih v Keniji, »kjer so korak stran od katastrofalnih razmer zaradi lakote«. Podobno se s podhranjenostjo soočajo številne družine v Etiopiji, dodajo pri WFP.

Gospodarske posledice ruske invazije na Ukrajino, kot so dvig cene goriv in hrane, hudo pestijo tudi Afriški rog. »Iz preteklih izkušenj vemo, da je nujno zgodnje ukrepanje za preprečevanje humanitarne katastrofe, vendar je naša zmogljivost, da zaženemo akcijo, omejena zaradi pomanjkanja sredstev,« je dejal regionalni direktor WFP za Vzhodno Afriko Michael Dunford.

V organizaciji so spomnili na to, kako jim je zaradi hitre razporeditve humanitarne pomoči v času suše v letih 2016 in 2017 uspelo preprečiti krizo. Je pa po njihovi oceni perspektiva za letošnje leto slabša, saj primanjkuje sredstev in ljudi.

Združeni narodi so sicer mednarodno skupnost pozvali k zbiranju pomoči v višini 473 milijonov dolarjev, a WFP opozarja, da so doslej zbrali le štiri odstotke sredstev.