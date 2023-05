»Več kot četrt milijarde ljudi se zdaj sooča z akutno stopnjo lakote, nekateri pa so na robu lakote. To je nesprejemljivo,« je poudaril generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Po njegovih besedah je to opomnik, da človeštvo ni doseglo napredka pri odpravljanju lakote ter doseganju prehranske varnosti in boljše prehrane za vse.

Glede na ugotovitve poročila več kot 40 odstotkov ljudi, ki nujno potrebujejo pomoč v hrani, živi v Demokratični republiki Kongo, Etiopiji, Afganistanu, Nigeriji in Jemnu.

»Konflikti in množične razselitve še naprej spodbujajo lakoto v svetu,« je dejal Guterres. Kot je dodal, k nezanesljivi preskrbi s hrano prispevajo tudi naraščajoča revščina, poglabljanje neenakosti, slabša razvitost nekaterih regij, podnebna kriza in naravne nesreče.

Leta 2022 se je z visoko stopnjo akutne negotovosti preskrbe s hrano soočalo 258 milijonov ljudi v 58 državah ali ozemljih, leto poprej pa 193 milijonov ljudi v 53 državah, še piše v poročilu. Število ljudi v svetu, ki nujno potrebujejo pomoč v hrani, se je po poročanju AFP lani povečalo že četrto leto zapored.