»Desetine milijonov ljudi strmi v brezno. Imamo konflikte, podnebne spremembe in pandemijo covida-19, ki povečujejo število akutno lačnih,« je ob predstavitvi podatkov dejal izvršni direktor WFP David Beasley. Po obisku v Afganistanu, kjer WFP skrbi za skoraj 23 milijonov ljudi, je še dejal, da po zadnjih podatkih več kot 45 milijonom ljudi v svetu grozi, da bodo umrli zaradi lakote, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Stroški goriva so narasli, cene hrane rastejo, gnojila so dražja in vse to prispeva k novim krizam, kot je ta, ki se zdaj odvija v Afganistanu, pa tudi v dolgotrajnih krizah, kot sta Jemen in Sirija,« je še dejal Beasley. Ob tem WFP opozarja, da so družine, ki se soočajo z akutno prehransko negotovostjo, »prisiljene sprejemati uničujoče odločitve«, kot so predčasne poroke otroke, prekinitev šolanja otrok ali so prisiljene otroke hraniti s kobilicami, divjim listjem in kaktusi. Medijska poročila iz Afganistana opozarjajo tudi na to, da so družine v obupnem poskusu preživetja prisiljene prodajati svoje otroke.

Večkratne suše v Afganistanu so se združile z gospodarskim zlomom, kar je družine potisnilo na rob, medtem ko približno 12,4 milijona ljudi v Siriji ne ve, od kod bo prišel njihov naslednji obrok - kar je največ doslej v več kot deset let dolgem konfliktu v državi, je še opozoril WFP. WFP sicer beleži povečanje akutne lakote tudi v Etiopiji, Haitiju, Somaliji, Angoli, Keniji in Burundiju.

Po podatkih WFP je za preprečevanja lakote po vsem svetu trenutno potrebnih sedem milijard ameriških dolarjev. V začetku leta je ta znesek znašal 6,6 milijarde ameriških dolarjev. Ob tem WFP opozarja, da so tradicionalni viri financiranja že preobremenjeni.