Nova Gazeta je v četrtek objavil fotografije svojega odgovornega urednika, ki ima zgornji del telesa, vključno z obrazom, prekrit z rdečo barvo. Muratov je na družbenem omrežju Twitter zapisal, da ga po napadu hudo pečejo oči, napadalec pa naj bi njegovih navedbah zakričal: »Muratov, to je za naše fante«. Muratov je bil v času napada sicer v spalnem vagonu vlaka na relaciji Moskva - Samara, na Twitterju pa je objavil tudi fotografije svoje kabine, prekrite z rdečo barvo.

Motiv za napad še ni znan. Po navedbah nemške tiskovne agencije dpa je možna povezava z rusko invazijo na Ukrajino, v kateri je življenje izgubilo že mnogo ruskih vojakov.

Po poročanju ruske tiskovne agencije Interfax, ki se sklicuje na izjave notranjega ministrstva, je policija sprožila iskalno akcijo za domnevnimi napadalci. Ministrstvo za notranje zadeve je pojasnilo, da sta na vlak vstopila dva neznanca, ki sta se pretvarjala da sta spremljevalca sprevodnika. Takoj zatem naj bi ena oseba vstopila v Muratovo kabino ter ga napadla, napadalca pa sta še pred odhodom vlaka pobegnila. Prometna policija naj bi že skušala identificirati in prijeti osumljenca.

Do ruskih oblasti kritični novinarji so izpostavljeni pogostim napadom

V Rusiji so do ruskih oblasti kritični novinarji izpostavljeni pogostemu nadlegovanju ter napadom. Doslej sta pod streli napadalcev padli dve novinarki Nove Gazete, Ana Politkovska in Natalija Estemirova.

Pred kratkim je Muratov sicer začasno zaustavil izdajanje Nove Gazete zaradi pritiskov ruskih oblasti v zvezi z njihovim poročanjem o vojni v Ukrajini. Muratov je javno kritiziral napad Rusije na Ukrajino, časnik pa se je izogibal neposredni omembi besede »vojna«, saj je uporaba te besede v povezavi z invazijo na Ukrajini v Rusiji prepovedana. Pisali pa so o hudem človeškem trpljenju zaradi vojne v Ukrajini.