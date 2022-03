Glavni odgovorni urednik Nove Gazete Dmitrij Muratov, lanskoletni prejemnik Nobelove nagrade za mir, je odločitev za prenehanje izdajanja označil za »težko«, ob tem pa nakazal, da gre za poskus »rešitve« ugledne publikacije, ki naj bi se tako izognila dokončnemu zaprtju.

»Za nas in, vem, za vas, je to grozna in težka odločitev. A moramo se rešiti drug pred drugim,« je dejal v izjavi.

Časnik je napisal, da so prejeli novo opozorilo ruskega medijskega regulatorja Roskomnadzor in da ukinjajo izdajanje na spletni strani, na družbenih omrežjih in v tiskani obliki, dokler ne bo končana »posebna operacija« Rusije v Ukrajini.

Šlo je za drugo prejeto opozorilo v tednu dni. Če medij prejme dve opozorili regulatorja v roku enega leta, ga lahko sodišče ukine.

Prejšnji teden je Roskomnadzor sklenil, da Nova Gazeta nevladne organizacije, o kateri je pisala v eni od zgodb, ni označila za »tujega agenta« v skladu z rusko zakonodajo. Vsebina tokratnega opozorila še ni znana, zaposleni na časniku so bili z njim seznanjeni iz Kremlju naklonjenih medijev.

Nova Gazeta je sicer edini pomembnejši časnik v Rusiji, ki kritizira predsednika Vladimirja Putina in njegove poteze znotraj in zunaj države. Časnik je nastal leta 1993, eden od njegovih soustanoviteljev je bil nekdanji sovjetski voditelj Mihail Gorbačov.

Muratov je lani Nobelovo nagrado za mir prejel skupaj s filipinsko novinarko Mario Resso zaradi njunih naporov za »varovanje svobode izražanja«. Prejšnji teden je sporočil, da bo prejeto medaljo podaril skladu za pomoč ukrajinskim beguncem.