Kako ustaviti sončne elektrarne

Če bi skušali iz ukrajinske vojne potegniti količkaj dobrega, bi morda lahko rekli, da je kriza prižgala iskrico energetske renesanse. Sodeč zgolj po vlogah za subvencije za samooskrbo je namreč sončna energija v Sloveniji v zadnjih mesecih naravnost eksplodirala. Še leta 2019 so na Eko skladu prejeli ubornih 2000 vlog za samooskrbo, predlani dobrih 7000, lani 8000 in nato … bum. Samo do marca letos so gospodinjstva na Eko sklad poslala več kot 8200 vlog.