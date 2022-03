Kam in kako posadimo

Za dober pridelek in manj bolezni je za vzgojo jagodičevja potrebna izrazito sončna lega. Jagodičastih rastlin nikoli ne smemo saditi v senčne lege kot podrast ali za poslopji. Grmički morajo biti posajeni tako, da imajo dovolj svetlobe in prostora. Izjema so ameriške borovnice, ki pa so lahko le del dneva v senci kakšnega večjega drevesa. Vzpenjavke, kot je šisandra, potrebujejo takšno lego, kjer so noge (korenine) v senci in glava (plodovi) na soncu.

Najboljša zemlja za jagodičevje je lahka, rahlo kisla in humusna. Kjer imamo bolj bazična tla, bo hitro prišlo do bledice in zakrnele rasti. Prav tako jagodičevja nikoli ne sadimo v težka glinasta tla. Če imamo vrt na težjih tleh, za jagodičevje pripravimo višje gredice ali greben, ki jim dodamo različne dodatke za bolj zračna tla (sekance, žaganje …). Ko kupimo sadike, naj bo sadilna jama 50 cm široka in do 40 cm globoka. Če je zemlja bolj glinena, primešamo kakšno kakovostno šotno zemljo. Vedno pri sajenju dodajamo gnojilo Bio Plantella Nutrivit za jagode in jagodičevje. Tako bo rast enakomerna in bo dovolj hranil za cvetove in plodove.