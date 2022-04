Uničimo mah

Ko se spomladi sprehodimo po zelenici, opazimo na številnih mestih mah. Ta se pozimi izdatno razraste. Zelo pomembno ga je hitro uničiti, saj se sicer na vlažnih in hladnih mestih preveč razraste in zaduši travo. Najbolj enostavno in učinkovito ga je uničiti s tekočim sredstvom Proti mahu Plantella. Sredstvo raztopimo v zalivalki in poškropimo po mahu. Ta v enem dnevu počrni in je uničen. Takrat ga pograbimo v odpadke. Nikoli ne grabimo zelenega mahu, saj ga tako le raznesemo po celotni parceli. Če gre za zelo veliko zaplato, posujemo po zemlji še sredstvo proti zakisanju KalcivitPlantella in tako nevtraliziramo zemljo. Večjo zaplato kasneje še dosejemo, ko so temperature dovolj visoke, da bo trava kalila.

Nevarna bolezen

Ko pregledujemo zelenico okoli hiše, pogosto opazimo bele kroge. Gre za belo plesen, bolezen, ki nastane, ko sneg prekrije previsoko travo in močno vlažna tla. Proti tej bolezni uporabimo pripravek na osnovi oomicet Univerzalni fungicid BioPlantella ter z njim učinkovito odstranimo bolezen. Pomembno je, da to storimo večkrat na leto, saj bolezen zelo hitro ponovno izbruhne. Je pa sredstvo povsem učinkovito in ekološko v nasprotju s fitofarmacevtskimi sredstvi. Če se takšna bolezen pojavi, je pogosto povezana z gnojenjem oziroma gnojili, ki vsebujejo veliko dušika ali samo dušik. Trata vedno potrebuje uravnoteženo gnojilo z dovolj dušika, fosforja in kalija za enakomerno rast in razvoj. Zelo pogosta je ta bolezen v primeru položene travne preproge. Gre enostavno za okužene preproge, saj se trosi bolezni hitro razširijo, ko so te preproge zložene v večjih količinah.

Gnojenje je pomembno

Gnojiti začnemo šele po prvi košnji. Ko se spomladi segreje, se morata tudi trata in zemlja najprej dobro ogreti in potem se bo začela rast. Takrat opravimo prvo košnjo in tudi grabljenje stare, odmrle trave. Previdno in nežno jo odstranimo z zelenice. Nato pa začnemo gnojiti in po potrebi tudi namakati. Uporabimo lahko Specialno gnojilo za trato Plantella, ki ga posujemo po trati pred dežjem ali pa temeljito zalijemo. Vedno ko gnojimo, mora biti prisotna voda, da se gnojilo raztopi in preide v talno raztopino, kjer ga rastline počrpajo. S takšnim gnojilom gnojimo redno, enkrat na mesec skozi vso sezono, vse do konca poletja. Za tiste, ki niso ljubitelji pogostega gnojenja, je uporabnejše membransko gnojilo Formula 365 za travo Plantella. Pri tem gnojilu pa so hranila v membrani in se sproščajo glede na vlago in toploto. Takojšnje zalivanje ni nujno, kot velja pri klasičnem gnojilu. Če redno gnojimo, bo zelenica lepe, temno zelene barve. Prav tako bo treba redno kositi. Kosimo na višino 4–5 cm, ne nižje. To je pomembno zlasti v začetku sezone, ko je trava še oslabljena in nima močne rasti.

Trato tudi prezračimo

Pogosta napaka je, da vrtnarji začnejo pri delu na zelenici z zračenjem. Na ta način poškodujemo trato, ki po zimskem obdobju šele prihaja k sebi. Zračiti začnemo šele po drugi ali tretji košnji. Za zračenje lahko uporabimo vile, ki jih zabadamo v tla in izvlečemo tako zemljo kot nekaj trave. To delamo do 10 cm globoko in na vsakih 10–15 cm. Če imamo veliko parcelo, uporabimo raje kar stroj prezračevalnik. Nato pridejo na vrsto Kremenovi peski Plantella, ki jih posujemo po tleh in z njimi napolnimo nastale luknje. V luknje jih najbolj enostavno spravimo kar z metlo. S tem izboljšamo strukturo tal, kar pomeni, da imajo tla več por, po katerih se dobro pretakata voda in zrak, ki sta pomembna za delovanje mikroorganizmov in dobro rast koreninskega sistema trav. Dobra struktura tal pomeni tudi dobro odcednost, da se voda ne zadržuje predolgo v območju travnih korenin. Na ta način tudi zmanjšamo možnost pojava glivičnih bolezni.