Ko so prišle banke s svojimi napihnjenimi zgodbami o katastrofi, ki jim jo prinaša zakon, v najbližje ustavno sodišče našemu, so jim sodniki predočili nesorazmerje med njihovimi milijardnimi profiti (v kunah), pridobljenimi s kreditiranjem in tistim drobižem, ki ga bodo morali vrniti kreditojemalcem, ki so jih prevarale? Tudi v eni od sosednjih držav so banke grozile, da bodo zmagale pred mednarodnimi sodišči in razsodišči, pa so jih ustavni sodniki spomnili, da so banke že leto dni po uveljavitvi zakona povečale svoje profite in finančne rezerve. In so si v odločbi št. U-I-3685/2015 upali braniti ustavnost zakona z utemeljitvijo, da je pozitivna obveznost socialne države, da skrbi za pravično socialno ureditev in socialno blaginjo državljanov. Se bo pri nas precej let pozneje, končalo drugače? x Večer