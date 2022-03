V osnovni šoli Janka Modra v Dolu pri Ljubljani danes ni pouka. »Stavka poteka normalno, ne dogaja se nič posebnega, učitelji so na svojih delovnih mestih in opravljajo tista dela, ki jih lahko opravljajo brez učencev. To so seje po aktivih, usklajujejo kriterije in podobno,« je pojasnil ravnatelj šole Gregor Pečan, ki je tudi predsednik združenja ravnateljev osnovnih in glasbenih šol. Na šoli so po njegovih besedah zagotovili nujno varstvo za sedem učencev, za katere skrbijo štirje učitelji, ki ne stavkajo.

V zvezi z mnenjem vlade, da je stavka neupravičena in ne bo plačana, je poudaril, da stavka mora biti plačana po zakonu. Glede okrožnice, ki jo je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport poslalo ravnateljem vrtcev in šol ter v njej zahtevalo, da danes zagotavljajo minimum delovnega procesa, je povedal, da je ministrica Simona Kustec »že večkrat izkazala, da nima pojma o tem, kaj govori«. Pri tem je omenil podatke ministrstva o najvišjih bruto plačah v vzgoji in izobraževanju, ki po njegovih besedah ne držijo.

Pečan za stavko v celoti krivi Kustečevo Do stavke sicer po njegovem mnenju ne bi prišlo, če bi bila komunikacija ministrstva ustrezna. »Niti ravnatelji ne dobivamo odgovorov, ko opozarjamo na neustreznosti in nepravilnosti v odnosu do nas, kot da ne obstajamo in človeku počasi prekipi in poseže po skrajnih sredstvih, v primeru delavcev je to stavka,« je poudaril Pečan in za stavko v celoti okrivil Kustečevo. »Žalostno pa je, da ob tem trpijo otroci in da se ona ne zaveda tega in da ni bilo nikakršne volje za dialog ne z ravnatelji in ne z učitelji,« je še opozoril Pečan. Tudi Strokovni izobraževalni center Ljubljana je danes za dijake zaprt. Kot je povedala ravnateljica šole in predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Fani Al Mansour, učitelji so na svojih delovnih mestih in izvajajo določene aktivnosti, med drugim bodo preučili zahteve Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz). V nekaterih šolskih centri po njenih navedbah ne stavkajo in se izvaja delovni proces normalno. Gre za šolska centra Nova Gorica in Škofja Loka. Na splošno ocenjuje, da so plače v izobraževanju nizke, še zlasti v administraciji oziroma pri tehničnem kadru, zato meni, da bi se morali s pristojnim ministrstvom dogovoriti za primerno vrednotenje dela vseh zaposlenih v izobraževanju. »Navodila ministrstva so ena, zahteve sindikata so drugo in do takrat, ko bo potreben narediti obračun za ta mesec, verjetno bomo že vedeli, kako in kaj,« je dejala glede morebitnega neplačila stavke. V Svizu opozarjajo, da odgovorno delo zaposlenih ni ustrezno ovrednoteno. Postavili so osem stavkovnih zahtev s poudarkom na dvigu plač v spodnji tretjini plačne lestvice in plačilu povečanih delovnih obremenitev, pa tudi na ovrednotenju tveganj za zdravje v času epidemije covida-19 za vse zaposlene v vzgoji in izobraževanju.

Stavka tudi večina zaposlenih v vrtcih Stavka v vrtcih poteka gladko, zaposleni, ki stavkajo, so v prostorih vrtca, stavka pa večina zaposlenih v slovenskih vrtcih, je povedala predsednica Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije Romana Epih. Prisotnost otrok v vrtcih je različna od okolja do okolja, nekje so prisotni trije odstotki otrok, drugje tudi do 15 odstotkov. Epihova je pojasnila, da nujno varstvo otrok v vrtcih poteka nemoteno. Starši so bili o možnosti varstva obveščeni, imeli so možnost prijaviti svoje otroke. »Nikogar nismo zavračali, vsak otrok je dobrodošel,« je povedala. V združenju se do vprašanja o tem, ali bo stavka plačana ali ne, ne morejo opredeljevati in čakajo, kakšna bodo navodila, je še dejala Epihova.

Janja Bogataj: Starši razumejo in podpirajo stavko Predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije in ravnateljica vrtca Škofja Loka Janja Bogataj pa je dejala, da po njenih podatkih stavka poteka mirno. »V vrtcih je prišlo do hitre organizacije, starši pa razumejo in podpirajo stavko,« je povedala. Po prvih podatkih je največ otrok v nujno varstvo vključenih v osrednjeslovenski regiji, okrog 15 odstotkov. V okoljih, kjer pa se zaposleni niso opredelili do stavke, pa delajo s stoodstotno zasedenostjo vrtcev. Po podatkih Skupnosti vrtcev Slovenije se je za stavko odločilo 80 odstotkov kolektivov v Sloveniji, okrog sedem odstotkov jih tiho stavka, v približno sedmih odstotkih kolektivov pa stavka ni bila izglasovana in delajo po običajnem protokolu, je pojasnila Bogatajeva. »Največ izzivov je bilo pri zbiranju podatkov, koliko otrok bo na dan stavke dejansko potrebovalo nujno varstvo. Nekaj izzivov pa je bilo tudi za ravnateljice in ravnatelje pri organizaciji prehrane, ker so se tudi v večini vrtcev tehnični delavci predvsem s področja kuhinje, pralnice in upravno-administrativnih del odločili, da stavkajo,« je povedala Bogatajeva. Po njenem mnenju delo v vseh vrtcih poteka nemoteno, »vsi otroci pa so oskrbljeni, zagotovljeno jim je vse, kar potrebujejo«. Na ravni skupnosti vrtcev podpirajo vsa prizadevanja, da se tudi pedagoški poklic začne drugače vrednotiti in ceniti ter da se posebej ovrednotijo najnižje plačani poklici, kot so pomočnica vzgojiteljice in plačna skupina J. »Pravzaprav pa je treba začeti urejati sistem po celotni vertikali,« je opozorila.