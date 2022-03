Glavni stavkovni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) še ni sprejel odločitve o nadaljevanju stavke v vzgoji in izobraževanju, ki je potekala 9. marca. »Stavka ni zamrznjena, kadarkoli se lahko dvigne v aktivno fazo,« je na današnji novinarski konferenci povedal glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj. Kot je dejal, bodo danes vsem političnim strankam, ki bodo sodelovale na volitvah, poslali svoje stavkovne zahteve. Pričakujejo, da se bodo do njih opredelile do 5. aprila. »Glavni stavkovni odbor jih bo pregledal in presodil, ali in kako nadaljevati s splošno stavke. Volitve pri tem niso nepremostljiva ovira,« je povedal Štrukelj. Če do rešitve ne bi prišlo do volitev, pa bo, kot je dodal, »tisti, ki pride na oblast soočen z enakimi stavkovnimi zahtevami«.

»Agresivni, a neuspešni pritiski na stavkajoče«

Po Štrukljevih besedah se je stavke 9. marca udeležilo kar 37 tisoč zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ki pa so bili, kot je dejal, deležni doslej še nevidenega pritiska in poskusov »nevtralizacije stavke« s strani vlade in ministrstva za izobraževanja. »Pritiski, ki so v nasprotju z ustavno pravico do stavke, so se dogajali tudi na občinski ravni, zlasti tam, kjer so blizu sedanji oblasti,« je povedal in dodal, da so bili pritiski agresivni, a neuspešni. »Stavkalo je najmanj toliko ljudi, kot se jih je za stavko odločilo, ali celo več. To kaže, kako velika je bila odločenost in težnja po ohranjanju elementarnega dostojanstva, ki ga je vlada postavila na preizkušnjo,« je dejal.

Kljub temu pa se, kot ugotavlja Štrukelj, ni ničesar spremenilo. »Vlada sicer priznava, da obstajajo plačne anomalije, vendar vztraja, da se o njih ne bo pogajala, saj da ne želi povzročati stroškov naslednji vladi. S tem pa jasno sporoča, da ji je vseeno za več kot 12.000 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ki prejemajo minimalno plačo. Da zanjo pomočnice vzgojiteljic, kuharice, hišniki, spremljevalci gibalno oviranih otrok, poslovni sekretarji, tajnice … preprosto ne obstajajo.«

»Vlada zavestno zmanjšuje pomen pedagoškega dela«

Štrukelj je predstavil podatke ministrstva za javno upravo, ki kažejo, da je bila lani povprečna bruto plača vojakov 2643 evrov, povprečna bruto plača policistov pa 3007, medtem ko je bila povprečna bruto plača učiteljev v osnovnih in srednjih šolah in drugih strokovnih sodelavcev 2542 evrov, povprečna bruto plača vzgojiteljev in drugih strokovnih sodelavcev v vrtcih pa 1622 evrov. Povprečna bruto plača policistov in vojakov se je od leta 2015 zvišala za 72 oziroma 76 odstotkov, povprečna bruto plača učiteljev in vzgojiteljev pa za 25 oziroma 29 odstotkov. Ob tem pa ima denimo v Slovenski vojski, kot je opozoril Štrukelj, več kot 70 odstotkov vojakov le poklicno ali srednjo izobrazbo, v šolstvu pa ima več kot 90 odstotkov zaposlenih fakultetno izobrazbo.

»To je skrajno zaskrbljujoče in kaže na popolno razvrednotenje pedagoškega dela. Aktualna vlada, ki že celoten mandat zavestno in ciljano zmanjšuje pomen pedagoškega dela v Sloveniji, si je za cilj zadalo marginalizacijo javnega izobraževanja, «je opozoril Štrukelj. Po njegovem mnenju bi moralo biti stremljenje k boljšemu izobraževanju prebivalstva glavna prioriteta Slovenije, s čimer pa se ta vlada, kot kaže, ne strinja.