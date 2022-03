Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je namreč pred današnjo splošno stavko v vzgoji in izobraževanju napovedala, da so se s sindikati javnega sektorja pripravljeni pogovarjati o sistemskih rešitvah in reformi plačnega sistema. A se je vlada po njenih besedah zavezala, da pred volitvami, ne bo neodgovorno sprejemala dodanih sistemskih obremenitev javnih financ.

Kot je povedala ob torkovem vladnem obisku severnega dela osrednjeslovenske regije, sama verjame, da v teh časih stavka ni prava pot in pravi odgovor. Zato pa ostajajo odprta vrata za delovni mizo in pa za pogovore, tudi sindikati bodo še v tem tednu dobili povabilo za tiste vsebine, ki neposredno ne zadevajo sistemskih vsebin plačnega sistema, ki so v pristojnosti Ekonomsko-socialnega sveta, je napovedala. Ministrica sicer stavko obžaluje.

Nad to potezo ministrice so ogorčeni v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz). Kot je na današnji novinarski konferenci povedal glavni tajnik Branimir Štrukelj, od ministrice pričakujejo vabilo na pogajanja o stavkovnih zahtevah zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Po oceni Sviza je danes stavkalo približno 40.000 zaposlenih v skupno 652 vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Ob tem je spomnil, da se Kustečeva leto dni ni z ničemer odzvala na stavkovne zahteve in pozive približno 50.000 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.