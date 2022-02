Člani Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) ter ostali zaposleni v vzgoji in izobraževanju so se namreč v zadnjem tednu opredeljevali do izvedbe splošne stavke v vzgoji in izobraževanju. Z rezultati opredeljevanja se je danes seznanil glavni stavkovni odbor Sviza.

Kot je po seji stavkovnega odbora pojasnil Štrukelj, so glasovanje izvedli v 731 šolah in vrtcih, udeležilo se ga je 40.729 zaposlenih. Za stavko se jih je izreklo 37.248 oziroma 91,4 odstotka vseh. Do izvedbe stavke se je po njegovih besedah opredelil tudi del sindikalno neorganiziranih zaposlenih, saj število tistih, ki so se izrekli, znatno presega število članov Sviza.

Takšen »plebiscitaren« rezultat jih je nekoliko presenetil, čeprav vedo, da je nezadovoljstvo med zaposlenimi v šolah in vrtcih veliko, je še dejal Štrukelj. Zaposlene namreč moti odnos oblasti do vseh naporov, ki jih vlagajo, da šole in vrtci ostajajo odprti, pri tem ne dobijo »niti osnovnega spoštovanja, da bi se na dostojen način pogovarjali o naših zahtevah«. Ob tem je pojasnil, da so stavko najbolj odločno izglasovali zaposleni v vrtcih, ki so bili v času epidemije covida-19 izrazito izpostavljeni tveganjem.

»Stavka je glas za vrnitev osnovnega dostojanstva zaposlenih v vzgoji in izobraževanju in glas proti nespoštljivemu odnosu vlade do zaposlenih,« je še poudaril Štrukelj. Po njegovi oceni jih vlada »brutalno ignorira«.

Stavka se bo začela 9. marca, koliko časa bo trajala, pa je odvisno od vladne strani. Kot je pojasnil Štrukelj, so v sindikatu pripravljeni na pogajanja, dokler stavkovnih zahtev ne bodo rešili, pa bo stavka »ostala aktivna in delujoča«.

»9. marca je prvi dan stavke, mi si želimo, da bo tudi zadnji,« je še dejal. Prav tako si želijo, da bi se vlada z njimi dogovorila še pred začetkom stavke. »Če jo bomo izvedli, jo bomo izvedli tako, da bodo šole zaprte,« je še napovedal. V nadaljevanju bodo stavko prilagajali razmeram in poteku dogodkov, glavno besedo pa bo imel stavkovni odbor, je še napovedal. Tako se bodo naslednji dan opredelili do njenega nadaljevanja in odločili, kako in kdaj se bo nadaljevala.

Po Štrukljevih besedah bi morala sedaj vlada oblikovati skupino, ki bi se opredelila do stavkovnih zahtev. »Kar se nas tiče, se lahko začnemo pogajati ta trenutek, žogica je na nasprotni strani igrišča,« je poudaril.

Stavka je strnjena v dve bistveni zahtevi. Prva je zahteva po plačilu povečanih delovnih obremenitev in ovrednotenje tveganj za zdravje v času epidemije covida-19 za vse zaposlene v vzgoji in izobraževanju, ki jim to pripada. Zahtevajo pa tudi zvišanje plač strokovnim delavcem, administrativnemu, tehničnemu in računovodskemu osebju glede na že dogovorjena zvišanja plač drugim poklicnim skupinam v javnem sektorju.