Primanjkljaj državnega proračuna je po začasnih podatkih v prvih desetih mesecih leta znašal 2,339 milijarde evrov, brez neposrednega učinka protikoronskih ukrepov bi znašal 423 milijonov evrov. Po septembrski oceni realizacije ministrstva za finance naj bi primanjkljaj letos dosegel 3,958 milijarde evrov, kar je okoli 1,2 milijarde evrov več kot po proračunu, ki je bil sprejet lansko jesen, je v najnovejši mesečni publikaciji zapisal fiskalni svet.

Prihodki so bili v prvih letos do konca oktobra za 19,6 odstotka višji kot v enakem obdobju lani, brez upoštevanja neposrednega učinka protikoronskih ukrepov pa so porasli za 8,1 odstotka. Odhodki so se povečali za 13,9 odstotka, brez upoštevanja protikoronskih ukrepov v višini 2,42 milijarde evrov so bili višji za 7,5 odstotka, kar je predvsem posledica višjih stroškov dela in investicij.

Za protikoronske ukrepe že 4,4 milijarde evrov Skupni obseg odhodkov državnega proračuna za protikoronske ukrepe od marca lani znaša 4,424 milijarde evrov. Največji posamezen ukrep predstavljajo dodatki zaposlenim v višini 928 milijonov evrov, od tega v desetih mesecih letos okoli 720 milijonov evrov. Iz septembrske ocene realizacije finančnega ministrstva izhaja, da naj bi odhodki za protikoronske ukrepe v zadnjih dveh mesecih letos znašali še 393 milijonov evrov, od tega največ za stroške dela (232 milijonov evrov). Po ocenah ministrstva naj bi se medletna rast odhodkov brez učinka protikoronskih ukrepov in investicij s petih odstotkov v prvih desetih mesecih v zadnjih dveh mesecih leta okrepila na 31,8 odstotka. »Ker bo dejanska realizacija verjetno manjša od teh ocen, projekcije za prihodnja leta v proračunskih dokumentih znova ne temeljijo na ustreznih osnovah,« opozarjajo v fiskalnem svetu.

Preveč optimistični načrti finančnega ministrstva Davčni prihodki so bili v prvih desetih mesecih letos skupaj medletno višji za 21,9 odstotka. Ob okrevanju gospodarske aktivnosti so bili ( brez upoštevanja učinka protikriznih ukrepov) za 2,3 odstotka oziroma 150 milijonov evrov višji kot v enakem obdobju predkriznega leta 2019. Najbolj raven iz enakega obdobja leta 2019 presegajo prihodki od DDV (za 221 milijonov evrov), medtem ko prihodki od trošarin zaostajajo za 113 milijonov evrov. Nadaljuje se zlasti visoka rast prihodkov od dohodnine, ki je bila v prvih desetih mesecih 35,9-odstotna in jo v Fiskalnem svetu povezujejo z visoko rastjo plač zlasti zaradi dodatkov v javnem sektorju. Skupna rast nedavčnih prihodkov je v prvih devetih mesecih znašala 16,7 odstotka in je predvsem posledica višjih izrednih prihodkov iz naslova novega zadolževanja in podeljene koncesije za prodane licence mobilne telefonije. Prihodki od EU sredstev so v prvih desetih mesecih znašali 606 milijonov evrov, kar je 8,2 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Kot opozarja fiskalni svet pa bi v preostalih dveh mesecih leta moralo biti za realizacijo projekcij državnega proračuna realiziranih še 1,025 milijona evrov. Preveč optimistične projekcije je ministrstvo za finance prepoznalo v oceni realizacije iz septembra, ko je letno oceno znižalo za 414 milijonov evrov, a tudi po tej naj bi v zadnjih dveh mesecih leta prihodki iz EU sredstev znašali še nekoliko več kot v prvih desetih mesecih skupaj in naj bi bili medletno višji kar za 271 odstotkov.