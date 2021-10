»Visok odboj gospodarske aktivnosti v letošnjem letu nas je pozitivno presenetil. Raven BDP bo že letos presegla predkrizno raven,« je ob današnji oceni proračunskih dokumentov za leti 2022 in 2023 uvodoma povedal predsednik Fiskalnega sveta Davorin Kračun.

Kot je dejal, je zato vprašanje, ali je še smiselno ohraniti sedanje »izjemne okoliščine«, ki dopuščajo odmik od fiskalnih pravil. »Glede na sedanjo makroekonomsko situacijo izjemnih okoliščin ni več, glede na to, da ne vemo, kako se bo odvijala epidemija in ker večina Evrope izjemne okoliščine še upošteva, pa smo tudi v Fiskalnem svetu še tolerantni do deficita. Ob tem pa pričakujemo, da bo vlada takoj, ko ne bo več izpolnjen nobeden od pogojev za uveljavljanje izjemnih okoliščin, skladno z zakonodajo pristopila k izvajanju popravljalnega mehanizma,« je dejal.

Primanjkljaj se bo občutno povečal Na Fiskalnem svetu ugotavljajo, da predlagani proračunski dokumenti za leti 2022 in 2023 nakazujejo dodatno spodbujevalno fiskalno politiko, pa čeprav se, kot je dejal Kračun, ob omejitvah na ponudbeni strani že pojavljajo znaki pregrevanja gospodarstva. »S tem se povečujejo tveganja, da se bo začasno izjemno povečanje javne porabe, ki je bilo v povezavi z epidemijo v pretežni meri upravičeno, prelilo v strukturno in s tem trajno poslabšanje stanja javnih financ. Fiskalna politika bi morala v večji meri, kot je nakazano v proračunskih dokumentih, iskati ravnotežje med potrebo po ustvarjanju manevrskega prostora za spopadanje s prihodnjimi krizami, učinkovito krepitvijo dolgoročnega gospodarskega potenciala in odpornosti ter kratkoročnim spodbujanjem gospodarstva,« je opozoril. Vladno protikoronsko ukrepanje v višini okoli 5 odstotkov BDP letno je po Kračunovih besedah pomembno prispevalo k blažitvi padca gospodarske aktivnosti v lanskem letu oziroma podpori okrevanju letos. »Kljub temu pa so se v okviru ukrepov pojavile določene pomanjkljivosti, ki nakazujejo tudi sistemske slabosti pri alokaciji sicer visokih razpoložljivih javnih sredstev v razmerah, ki omogočajo proračunskim uporabnikom preveč diskrecije pri porabi.«

(Pre)visoka rast izdatkov Primanjkljaj sektorja država brez upoštevanja izdatkov za ukrepe proti epidemiji naj bi se prihodnje leto prihodnje leto povečal za 700 milijonov evrov, večji od treh odstotkov naj bi bil tudi primanjkljaj v letu 2023. »Predvidena krepitev javnih investicij k temu prispeva v manjši meri kot povečanje tekočih izdatkov, ki bi moralo biti ob izrazitem porastu javnega dolga zaradi krize omejeno,« opozarja Kračun. Rast tekočih izdatkov brez ukrepov za blaženje posledic epidemije in investicij naj bi letos in tudi prihodnje leto občutno presegala dolgoletno povprečje. Predlagane ravni izdatkov v letu 2022 bodo po pričakovano nižji dejanski letošnji realizaciji izkazovale višjo rast kot bi jo opravičevala trenutno veljavna zakonodaja. S takšnim javnofinančnim načrtovanjem se po oceni Fiskalnega sveta v zaključni fazi političnega cikla odpira prostor za sprejemanje ukrepov, ki lahko vodijo v neučinkovito porabo oziroma strukturno poslabšanje stanja javnih financ. Načrtovano znižanje primanjkljaja v letu 2023 je predvsem posledica načrtovanega znižanja rasti tekočih izdatkov, a brez zadostne predstavitve ukrepov, ki naj bi to zagotovili, je opozoril Kračun. Ob predvidenem ohranjanju visoke investicijske porabe po njegovih besedah izstopa predvsem projekcija zelo nizke rasti sredstev za zaposlene in nespremenjena raven izdatkov za socialna nadomestila.

Investicije morajo biti usmerjene in učinkovite Javne investicije lahko kratkoročno pomembno prispevajo k zagonu gospodarstva, dolgoročno pa k dvigu odpornosti in povečanju gospodarskega potenciala, a le če so ustrezno usmerjene in izvedene učinkovito, opozarjajo na Fiskalnem svetu. Po predloženih proračunskih načrtih naj bi se raven investicij sektorja država v naslednjih dveh letih povzpela na okoli 6,5 odstotka BDP, kar je precej več od najvišjih ravni doslej. »Ob realizaciji načrtov pa se povečuje tveganje za neučinkovito izvajanje projektov in tudi za ustvarjanje makroekonomskih neravnotežij,« je povedal Kračun. Fiskalni svet zato ocenjuje, da bi bilo smiselno dati prednost projektom, financiranim z nepovratnimi evropskimi sredstvi, kjer je tudi nadzor nad učinkovitostjo porabe strožji. Realizacija investicij, financiranih z domačimi sredstvi, pa bi se morala v večji meri prilagajati cikličnim pogojem ter absorpcijskim sposobnostim gospodarstva.

Ob zmernejši rasti izdatkov bi se dolg nižal hitreje Dolg sektorja država naj bi se skladno s pravili zniževal šele v letih 2023 in 2024, a ostal precej nad zaželeno mejo 60 odstotkov BDP. Ugodne makroekonomske napovedi in visoka likvidnost državnega proračuna bi ob zmernejši rasti izdatkov od trenutno napovedanih po oceni Fiskalnega sveta omogočili hitrejše nižanje dolga brez ogrožanja okrevanja gospodarstva. Dosežena raven dolga in večanje možnosti za zasuk izredno spodbujevalne denarne politike, ki ključno prispeva k trenutnim nizkim stroškom financiranja, nakazujeta, da se v prihodnje na podlagi zniževanja izdatkov za obresti ne bo oblikoval dodaten prostor za delovanje fiskalne politike, opozarjajo na Fiskalnem svetu.