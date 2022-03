Podjetje Mastercard je sporočilo, da se je glede na naravo trenutnega konflikta, ki da je brez primere, in glede na »negotovo ekonomsko okolje« odločilo ustaviti svoje omrežne storitve v Rusiji.

Že pred tem sta podjetji v preteklih dneh dostop do svojih plačilnih omrežij onemogočili ruskim bankam, ki so jih doletele mednarodne sankcije.

Odločitev ni bila lahka

Prvi mož Vise Al Kelly je danes glede tega še sporočil, da obžalujejo učinke, ki jih bo njihova odločitev imela na sodelavce, stranke, partnerje, trgovce in imetnike kartic v Rusiji. »Ta vojna in nenehna grožnja miru in stabilnosti terjata, da ukrepamo v skladu s svojimi vrednotami,« je zapisal.

Tudi pri Mastercardu so sporočili, da odločitve za ukrepanje niso sprejeli zlahka. »Mastercard je v Rusiji dejaven več kot 25 let,« so zapisali in dodali, da bodo z delovanjem nadaljevali, ko bo to »primerno in pravno dopustno«.