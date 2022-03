Ostrina in topost sankcijskega meča

Proti Rusiji so bile uvedene najstrožje sankcije doslej. Prizadele bodo tamkajšnje prebivalstvo in tudi prebivalstvo na Zahodu. Kakšne politične posledice bodo imele, pa še ni jasno. Sankcijski režimi, bodisi multilateralni bodisi enostransko uvedeni od posameznih držav, so različno uspešni pri doseganju svojih ciljev.