Putin je podcenil nevarnost kibernetske protiofenzive

Vojna v Ukrajini je reprezentativen primerek hibridne vojne. V njej so neposredno angažirane sile dveh velikih držav, posredno pa, bolj ali manj, celotnega sveta. Lahko jo definiramo kot zmes trde, mehke in inteligentne moči države, ki jo sestavljajo politika, vojska, ekonomija, informatika in tehnologija. Ta zmes ima v različnih okoliščinah in različnih fazah konflikta različno težo za zagotavljanje nacionalnih interesov. Z manjšimi razlikami v terminologiji je to veljavna doktrina vojskovanja ZDA in Nata, Rusije in Kitajske.