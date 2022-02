Nasilje nad ženskami: »Nisem prijavila, ker mi ne bi nihče verjel«

Strah pred odzivom okolice ali nasilnežem, sram, ekonomska odvisnost, nezaupanje v institucije, občutek lastne krivde in še kup drugih razlogov, zakaj ženske niso prijavile nasilja partnerja, razkrivajo zgodbe na strani Inštituta 8. marec. Prijavi se zgolj desetina primerov psihičnega in spolnega nasilja, ocenjujejo strokovnjaki, vse drugo ostaja “skrito”. Vsaj dokler zares ne poči in se zgodi tisto najhujše – smrtonosni napad.