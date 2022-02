Poslušajmo jih, ko spregovorijo

Goran je svojo ženo maltretiral že od začetka zakona, najprej psihično, kmalu še fizično. Davil jo je, nekoč ji je na vrat prislonil nož. Rešila jo je hči. Otroka ga nista nikoli kaj posebej zanimala, bolj se je osredotočal na čistočo v stanovanju in ženino kuho, ki zanj nikoli ni bila dovolj dobra. Poniževal jo je, ji prigovarjal, kako neumna in nesposobna je, vzel ji je bančne kartice in osebne dokumente. Takoj po službi je morala domov. Bila je brez prijateljev. Bolj suženj kot kaj drugega. Če ga je kdo opozoril, da tako grdo res ne sme ravnati, je odvrnil, da s svojo ženo lahko dela, kar hoče. Ko ji je zagrozil, da jo bo stlačil v vrečo in zakopal v gozdu, ga je prijavila in sprožila postopek za razvezo. Čeprav je dobil prepoved približevanja, sta ostala v stiku zaradi otrok. Leto po razhodu je končno svobodno zadihala, dobila prijatelje, sprejemala lastne odločitve. A se ga je še vedno bala. »Govorila je, da če jo bo že ubil, upa, da jo bo na hitro. Da je ne bo s kakšno kislino,« je kasneje razlagala njena prijateljica. Sama namreč ni mogla. Januarja lani jo je Goran v njenem stanovanju z nožem za vedno utišal.