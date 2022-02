Jasna Podreka, sociologinja, prostovoljka društva SOS telefon: Nasilneži dejanja “napovedo” z grožnjami

Po podatkih dr. Jasne Podreka, asistentke na oddelku za sociologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani in prostovoljki Društva SOS telefon, v Sloveniji povprečno ugotovimo na leto pet do sedem primerov, ko se nasilje nad žensko konča s smrtjo. V letu 2019 so bili štirje, predlani sedem, lani osem, leta 2018 pa kar trinajst.