Z 21. februarjem prihajajo na avstrijske šole nove omilitve protikoronskih ukrepov, je danes v oddaji na javnem radiu Ö1 napovedal pristojni minister. V šolskih klopeh tako učencem ne bo treba več nositi mask, jih bodo pa morali še naprej uporabljati, ko se bodo gibali v prostorih šole. Poleg tega te ostajajo obvezne za učitelje.

Zaščitne maske sicer že od današnjega dne niso več obvezne pri pouku za učence prvih štirih razredov osnovnih šol, a s prihodnjim dnem bo to veljalo za vse. Mlajši otroci so morali sicer v Avstriji od novembra pri pouku uporabljati katerekoli maske, ki so jim zakrivale nos in usta, medtem ko morajo starejši nositi maske tipa FFP2.

Omilitve prinašajo tudi nov zagon nekaterih obšolskih dejavnosti, kot so na primer smučarski tečaji, ki so zdaj prepovedane. Še naprej medtem ostaja obvezno testiranje na novi koronavirus za vse učence, ne glede na njihov cepilni status, in sicer najmanj trikrat tedensko, od tega vsaj dvakrat tedensko s PCR-testom.

Na hrvaških šolah začeli s prostovoljnim samotestiranjem Na hrvaških šolah pa se je z današnjim dnem začelo prostovoljno samotestiranje učencev na novi koronavirus. Učencem pristojni priporočajo testiranje v nedeljo zvečer ali v ponedeljek zjutraj, lahko pa ga po želji opravijo tudi na katerikoli drug dan, pomembno je le, da ga izvajajo enkrat tedensko in v enakih časovnih razmakih. Učenci se bodo testirali doma. V primeru pozitivnega izvida testa morajo starši obvestiti šolo in zdravnika, učenec pa ostane v izolaciji. Po prvih informacijah naj bi se za tovrstno testiranje odločila velika večina hrvaških šolarjev, izjavo o netestiranju naj bi podpisala manj kot dva odstotka staršev. Tisti, ki se ne bodo testirali, bodo morali v primeru potrditve virusa v razredu pouk spremljati preko spleta.