»Pa smo se le prebili do prazničnega tedna in nekoliko lepših dni. Merkur teče direktno, počasi pridobiva hitrost, tako tudi vedno bolj zremo v prihodnost. Hkrati se odmikamo od naporne polne lune in se premikamo k zadnjemu krajcu, ki obljublja več pozitivne naravnanosti,« je odmerek pozitivne substance izpod tipkovnice Mihaele Malečkar z Inštituta Mihaele Malečkar, ki ga je bilo mogoče prebrati v Slovenskih novicah in nas bo nedvomno bodril še v zadnjih prazničnih dneh. Nič nenavadnega torej, da je naša zvezdniška in delovna ljudska elita zelo razpoložena skočila v mesec maj. Eni na potovanjih, drugi v objemu domače žive narave. Kot so namreč ugotovili v reviji Lady, praznik dela in prvomajske počitnice čedalje več ljudi izkoristi za krajša potovanja, obisk morja in toplejših krajev, tisti, ki vendarle ostajajo doma, pa še vedno radi obiščejo praznovanja s kresovi in se prebujajo ob prvomajski jutranji budnici. Sami so sicer med nekaj svojimi rednimi klienti, ki radi odgovarjajo na različna vprašanja, našli bolj kot ne takšne, ki so ostali zvesti svojemu vsakodnevnemu okolju. Ena izmed takšnih je vedno žareča Nina Gazibara. »Ko sem bila še v službi, sem vedno čakala praznike, da smo lahko kam šli, odkar sem v pokoju, pa se izogibam gneči, ki nastane ob koncih tedna in praznikih. Zdaj mi je vseeno, na izlet ali potovanje grem lahko tudi v sredo, kadar koli. To je privilegij,« je dejala Gazibarova in še oznanila, da je za prvi maj vselej doma, morda skoči le na kak izlet v bližino, izogiba pa se prenatrpanih avtocest v tem času. Tudi večni junak narodnozabavnih oddaj Boris Kopitar je zadnja leta bolj zapečkarski, kot je bil prej. »Prvi maj smo kot mladinci vedno preživljali s fantovsko družbo na vaškem travniku, kjer smo prenočili. Tja smo z vozičkom pripeljali hrano in pijačo, našla sta se kakšen tranzistor pa platno v primeru dežja in imeli smo se lepo. Zadnja leta pa se na predvečer prvega maja radi odpravimo na meni bližnji Kornat nad Dolom, kjer je prvomajsko srečanje,« je Kopitar za izbrano bralno skupnost podoživel čas generacije mladincev.

Kje je Manca Krnel?

V Slovenskih novicah so zasledili Aleša Hojsa, ki se je vseobči medmrežni skupnosti javil, še preden so po Sloveniji zagoreli kresovi. Kot so zapisali v sicer ne preveč izčrpnem poročilu, se na dan upora proti okupatorju politiki udeležujejo številnih slovesnosti, nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa pa ni bilo med njimi, ker je ravno ta dan izkoristil za planinarjenje in se s fotografijo iz visokogorja pohvalil na družbenem omrežju, ob tem pa zapisal: »V naravi, miru, tišini, samoti (in gaženju globokega snega) se je najlepše spočiti in nabrati energijo za nove prihajajoče obveznosti … Tudi temu so namenjeni prazniki.« Zalezovalci slavnih osebnosti so sredi neokrnjene narave, sicer bolj nižinske kategorije, zapazili še enega junaka iz politično-družabne sfere. »Vas zanima, kako uživa Luka Mesec? Poglejte, kje se je potepal,« se je glasil odebeljen naslov, ki je kar klical po kliku na spletno različico Slovenskih novic. »Prvi mož stranke Levica Luka Mesec je na instagramu razveselil sledilce (pravzaprav predvsem sledilke) z novo fotografijo. Na pokošenem polju v lahki pomladni opravi nastavlja hrbet sončnim žarkom, ki njegovim lasem dajejo prav posebno 'avro'. Dodal je še fotografijo čolna na zelenkasti vodi, obdani z drevesi, in podobo prazne viseče mreže, ki kar vabi k lenarjenju. Romantične podobe, a njegove izbranke na njih ni. S kom je Luka obiskal ta prelepi kraj? Ali nam poskuša sporočiti, da je spet samski? V objemu Mance Krnel ga namreč nismo videli že kar nekaj časa,« pa je novica, ki utegne priti prav predvsem njegovim sledilkam na instagramu.

Ena konjska sila Urške Klakočar Zupančič

Za dosego zaželenega cilja je največkrat potrebno prevozno sredstvo. O takšnih in drugačnih pogonskih orodjih za premikanje po poteh in stranpoteh sveta in domovine se je minuli teden razgovorilo kar nekaj izstopajočih posameznikov slovenske družabne kronike. Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je na primer razodela, da svojega vozila nima, saj ji strogi protokol narekuje službeno vozilo in varnostnike. Pred nastopom te precej pomembne funkcije je bil njen avto mazda5, zdaj pa jo vozijo v audiju A8. Lastno prevozno sredstvo, ki ga največkrat uporablja, pa je kobila Gina. Kot je podrobno pojasnila za Nedeljski dnevnik, gre za 700-kilogramsko toplokrvno mešanko, gorivo, na katero deluje, je seno, občasno briketi, za posladek pa korenje in zelo redko tudi kakšno jabolko. Tudi vzdrževanje ene konjske sile ni preveč stresno, niti drago, kot je razložila, edina pomanjkljiva stvar pri pogonu na štiri noge znajo biti zavore, ki pri konjih niso vgrajene. »Zavor nima, zato sem tudi že kdaj padla. Na srečo je bil najhujša poškodba le zvin gležnja. Konji so zelo plahe živali. V naravi so plen in ne plenilci. Imajo prirojen strah, zato se hitro zdrznejo in reagirajo, kar lahko povzroči padec jahača,« je razložila prva jahačica državnega zbora in še pripomnila, da tako kot so pri avtomobilu pomembne gume, so pri konjih zelo pomembne podkve. Glede na zimski in letni čas jih sicer ni obvezno menjati, je pa to priporočljivo, s tem da za zimo konjski vulkanizerji Gini pod podkve vstavijo usnje.

V veliko več konjskih silah, in to na dveh kolesih, pa uživa poklicna lepotica Tara Zupančič, za katero so na spletnem servisu njena.si zapisali, da je njeno navdušenje nad motorji že splošno znano, a le malokdo poleg njih ve, da je navdušena tudi nad hitrostnimi dirkami v motoGP. »Dirke spremljam že nekaj časa, in sicer od obdobja velikega Valentina Rossija, v zadnjih letih pa še malo bolj intenzivno, kar pomeni, da res nobene ne izpustim. Navdušujejo me že samo drznost, način vožnje in tehnika pri tako visokih hitrostih, všeč mi je tudi, da skozi sezone tudi spoznavamo dirkače, njihov značaj, želje in navade,« je svojo strast do hitrosti tudi tistim, ki tega še niso vedeli, orisala Zupančičeva. Tudi za Petra Prevca, upokojenega kralja neba, marsikdo ni vedel, da se navdušuje nad avtomobili. Zdaj pa je to zaupal raziskovalcem spletnega mesta govori.se, ti pa so novico raznesli po svetu in spletu. »Peter je pokazal svojega novega razkošnega lepotca in mnogi so bili nad prvo fotografijo navdušeni. Vsekakor je bilo videti, da bodo izleti odslej še zabavnejši in udobnejši,« so zapisali po tem, ko so si podrobno ogledali fotografijo novega sponzorskega belega volkswagna in ob njem parkiranega Prevca.