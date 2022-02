Dijaki sodelujejo pri predstavitvi šole na Informativi in informativnih dnevih, prav tako so seznanjeni z dogajanjem na šoli prek spletne strani in spletne učilnice dijaške skupnosti. Vsako leto sami organiziramo različne dobrodelne akcije in sodelujemo v številnih projektih različnih organizatorjev. Zavedamo se, da so vrednote, kot so prijateljstvo, medsebojna pomoč, strpnost, solidarnost in sprejemanje drugačnosti, pomembne za razvoj mladostnikov in našo družbo nasploh, zato spodbujamo prostovoljno in človekoljubno delo.

Odmevne dobrodelne akcije Z dobrodelnimi zbiralnimi akcijami smo dokazali, da premoremo veliko solidarnosti in dobrodelnosti in tako pomagamo tistim, ki našo pomoč potrebujejo. Tako ljudem kot živalim. Že deset let sodelujemo v projektu plesne šole Kazina v sklopu evropskega tedna mobilnosti v projektu Diham ples, živim ples, kjer skozi ples izražamo, da nam ni vseeno, kakšen zrak dihamo. Sodelovali smo pri projektu Tek podnebne solidarnosti Slovenske Karitas, kjer so dijaki tekli v solidarnosti do ljudi v revnejših državah. Pri urah športne vzgoje smo izvedli pogovorne delavnice, kjer so se dijaki seznanili s problemom podnebnih sprememb in revščine ter predlagali, kaj konkretnega bodo v svojem življenju spremenili za reševanje te problematike. V predbožičnem času Rdeči križ organizira vsakoletno zbiralno akcijo Za otroški nasmeh za otroke iz socialno ogroženih družin. Na šoli zbiramo denar, kape, šale, rokavice in sladkarije. Vsako leto dijaki četrtih letnikov sodelujejo tudi v krvodajalski akciji Rdečega križa. Letos smo sodelovali pri projektu Mednarodni dan strpnosti Izobraževalnega centra Eksena in izvedli delavnice na temo strpnosti, saj se zavedamo, da je v današnjem času v družbi žal primanjkuje. Tudi med mladimi. Dijaki so skozi pisne in likovne izdelke izrazili svoje mnenje ali izkušnje. Že več let naši dijaki kot prostovoljci sodelujejo pri izpeljavi različnih športnih dogodkov na državni ali mednarodni ravni, ki jih organizira Zavod Janeza Levca za otroke s posebnimi potrebami. Sami smo organizirali dve dobrodelni zbiralni akciji za zapuščene živali v Zavetišču Ljubljana in Horjul. Zbrali smo veliko potrebnega materiala, hrane in denarja.