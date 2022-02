Smo majhna šola, kar nam omogoča, da se med seboj vsi dobro poznamo. Prav zaradi tega lahko ustvarjamo pogoje za kakovostno sobivanje, kjer se vsak počuti sprejetega in razumljenega. Uresničujemo vizijo: »Skupaj z dijaki v sproščenem vzdušju ustvarjamo šolo za uspešne in zadovoljne ljudi.«

Na šoli izvajamo program gimnazije, ki mlade pripravlja za nadaljevanje izobraževanja. Gimnazijski program razvija znanje, spretnosti, radovednost, kritično mišljenje, vztrajnost in ustvarjalnost, kar je potrebno za uspeh pri študiju, na karierni poti in v življenju. V procesu šolanja razvijamo vrednote, kot so strokovnost, medsebojno spoštovanje, proaktivnost, strpnost.

Gimnazijski program zagotavlja izbirnost. Mladi razvijejo svoje interese na naravoslovnem, družboslovnem, umetniškem in jezikovnem področju. Dijaki lahko izbirajo med različnimi tujimi jeziki – nemščino, italijanščino, francoščino in ruščino. Interdisciplinarni sklopi so Ljubljana skozi čas, Gibanje in narava v sinergiji in Astronomija. Maturitetni predmeti pa so zgodovina, umetnostno zgodovina, psihologija, sociologija, biologija, kemija, fizika in nemščina. Poleg rednega pouka dijakom ponujamo pestro izbiro obveznih izbirnih vsebin, krožkov, natečajev, projektov, ekskurzij po Sloveniji in v tujino ter mednarodnih izmenjav v okviru Erasmusa.

Po končani gimnaziji je poleg uspešno končane šole in splošne mature pomembno, kako so dijaki preživeli srednješolska leta, kaj so ob tem doživeli in izkusili. Prav to je pomembno pri razvoju osebnosti.