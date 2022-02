Peti februar 2022 je zgodovinski dan za slovenske ženske smučarske skoke. Zgodovino sta spisali Nika Križnar in Urša Bogataj, ki sta poskrbeli za zgodovinski kolajni v ženskih smučarskih skokih. Ob odsotnosti prve favoritinje Sare Marite Kramer iz Avstrije, ki je brez nastopa v Pekingu ostala zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus, so slovenske skakalke odlično izkoristile priložnost za veliki uspeh.

Sreča na strani Bogatajeve

Slovenke so blestele na vseh skokih za trening in odlično formo so prikazale tudi na tekmi. V prvi seriji je Slovenkam naskok na olimp preprečevala še Nemka Katharina Althaus, ki je s skokom 105,5 metra držala vodstvo. Za njo so se zvrstile Urša Bogataj, Nika Križnar in Ema Klinec, ki so napovedale naskok na zmago. Bogatajeva je postavila rekord skakalnice s 108 metri, a je dobila slabše sodniške ocene, zato je zaostaja 3,1 točke. Zaostanek Križnarjeve je bil že večji in sicer 7,2 točke.

V finalu se je najprej skok malce ponesrečil Emi Klinec, ko je ob pristanku zaostala za Saro Takanaši, a že takrat je bilo jasno, da bo Slovenija imela najmanj eno kolajno. Nika Križnar je tudi v drugo skočila zelo agresivno, 99,5 metra pa je pomenilo bronasto kolajno. Še pol metra daljša je bila Urša Bogataj, ki ji je tokrat uspel tudi lep doskok. Na vrhu je bila le še Nemka Althaus, ki je imela tudi nekaj smole z vetrom. Vzgornik je povsem popustil, Nemka pa je pristala pri 94 metrih. Kljub veliki razliki v daljavah, je bilo čakanje na končni rezultat mukotrpno, saj je bila razlika v vetrni izravnavi ogromna. Na koncu je izračun točk pokazal, da je Urša Bogataj s prednostjo 2,2 točke postala olimpijska prvakinja in tako z zlatom začela zbiranje slovenskih kolajn v Pekingu. »Tretnutno sploh še ne dojemam, kaj se dogaja,« je v solzah srečah dejala nova olimpijska prvakinja v smučarskih skokih, takoj po izračunu rezultatov.

Uspeh Bogatajeve in Križnarjeve sta s 5. in 9. mestom dopolnili Ema Klinec in Špela Rogelj.