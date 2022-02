Vrnitev odpisanih bi lahko poimenovali tekmo na srednji skakalnici na olimpijskih igrah v Pekingu. Tukaj ne govorimo o novem olimpijskem prvaku, Japoncu Rjujoju Kobajašiju, ki je upravičil vlogo favorita, ampak o ostalih akterjih, ki so se borili za preostali kolajni. Ti sta na koncu pristali v rokah Avstrijca Manuela Fettnerja in Poljaka Dawida Kubackega. Poljak je veliki srečnež današnjega dne, saj je slovenskega šampiona Petra Prevca ugnal zgolj za pol točke, veliko zaslug pri tem pa gre tudi sodnikom, ki so slovenskega orla ocenili prestrogo.

Izkoristil dobre razmere v prvi seriji Tekme na srednjih skakalnicah so vedno zelo zanimive in izenačene. Žirija tekmovanja se je tokrat odločila za pogumno potezo in dokaj visoko naletno mesto. Prva serija je bila pravi spektakel, saj so tekmovalci že na začetku startne liste skakali v dno skakalnice. Pri tem jim je tudi pomagal vzgonski veter. Eden zadnjih, ki je imel v prvi seriji dobre pogoje, je bil Peter Prevc s številko 33. Prevc je znova pokazal, da je mož za velika tekmovanja in skočil izjemne 103 metre. V prvi seriji ga je prehitel zgolj Japonec Rjoju Kobajaši, ki je z izjemnim skokom v težjih vetrovnih razmerah jasno oddal kandidaturo za zmago, saj si je priboril lepo prednost 6,2 točke pred Prevcem. Tudi slovenski orel je imel 2,9 točke prednosti pred še enim skakalcem, ki je v prvi seriji ostal iz pepela Kamilom Stochom. Razlike od tretjega mesta so bile zelo majhne in obetal se je velik boj živcev v finalni seriji. Dobro izhodišče je imel tudi Anže Lanišek, ki je držal deveto mesto. V finale sta se uvrstila tudi Timi Zajc na 18. mestu in Lovro Kos, ki je bil z malce slabšim skokom 28.

Sodniške ocene pokopale Prevca Kos je v finalu še enkrat storil napako in je zadržal 28. mesto iz prve serije. Odličen skok ob odličnih razmerah je uspel Timiju Zajcu, ki je skočil kar 104,5 m in je napredoval v najboljšo deseterico , do devetega mesta. Anžetu Lanišku se napad v drugi seriji ni izšel in je zdrsnil an 13. mestu, a vsi so si želeli novega odličnega skoka Petra Prevca. Šampion iz Dolenje Vasi je odlično zdržal veliki pritisk, čeprav se že dolgo ni znašel v takem položaju po prvi seriji. Unovčil je vse svoje izkušnje in skočil 99,5 m z majhnim vetrom v hrbet. Jasno je bilo, da bo slovenski orel zaostal za Fettnerjem, ki je v finalu napadel z izjemnim skokom, a daljava bi morala zadostovati za trenutno drugo mesto. Na presenečenje vseh, se je ob njegovem imenu izpisala številka 3., seštevek točk pa je pokazal, da ga je za pol točke prehitel tudi Poljak Kubacki, ki je napadel iz 8. mesta. V oči bodejo dokaj nizke ocene sodnikov pri slovenskemu skakalcu. Čeprav je imel v preteklosti nekajkrat težave pri doskoku, mu je ta uspel odlično v finalni seriji, ocene 18 so bile prenizke in ravno to ga je stalo njegove tretje kolajne v karieri in tretje slovenske v Pekingu. Japonec Kobajaši nato ni napravil nobene napake in je z enako dolgim skokom, kot ga je prikazal Prevc, suvereno osvojil zlato kolajno in tako osvojil tisto, po kar je prišel v Peking.