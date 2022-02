Tudi če bi danes tekmovala najboljša skakalka letošnje zime, Avstrijka Marita Kramer, ki jo je doma zadržal zlovešči virus, bi se Slovenke veselile kolajne. Glede na ugled je bila kolajna nujna obveza, in če bi ostale praznih rok, bi bilo glede na letošnje dosežke veliko razočaranje. Slovenija, ki ima izjemno tradicijo v smučarskih skokih, se je tako kot zadnja med velesilami vpisala v elitni klub držav, ki imajo zlato olimpijsko kolajno.

Slovenija v vsej zgodovini poletnih in zimskih olimpijskih iger še nikoli ni imela dveh tekmovalcev ali tekmovalk na stopničkah. Dokazano je, da takšen uspeh že prvi tekmovalni dan sprosti tudi ostale člane olimpijske ekipe, da nadaljujejo z uspešnimi nastopi in osvajanjem kolajn. Vsi upajo, da se bo sprožil slovenski plaz osvajanja slovenskih odličij v hribih nad Pekingom.

Zlata in bronasta olimpijska kolajna – prvi v ženskih skokih za Slovenijo – sta le nadgradnja dolgoletnega dela in gradnje ekipe. Najboljše tri slovenske skakalke so si v zadnjih dveh letih med seboj sestrsko razdelile največje športne uspehe v skokih, s katerimi so postavile nove mejnike. Ema Klinec je bila lani na šampionatu v Oberstdorfu prva Slovenka z naslovom svetovne prvakinje (srednja skakalnica). Nika Križnar je prva osvojila veliki kristalni globus. Urša Bogataj ni le prva osvojila olimpijske kolajne, ampak je postala kar prvakinja.

Tako kot Klinčeva je tudi Bogatajeva uspeh kariere dosegla še preden je prvič zmagala v svetovnem pokalu. Z obrestmi je obračunala vso smolo, ki jo je imela v preteklosti. Izjemna je bila zlasti njena vrnitev po težki poškodbi pred dvema letoma. Zdaj je skupaj z alpsko smučarsko Tino Maze v klubu ženskih slovenskih olimpijskih prvakinj.

Vsem trem slovenskim asinjam je skupno, da prihajajo z vasi. Križnarjeva in Klinčeva iz Poljanske doline, sta tudi članici istega skakalnega kluba Alpina Žiri, Bogatajeva pa iz okolice Polhovega Gradca. Vse so morale najprej opraviti vse delo doma, da so lahko šle na treninge. Tako so jim starši že v otroštvu vsadili delovne navade, s katerimi jim je bilo na športni poti lažje pri premagovanju ovir.

Selektor Zoran Zupančič, ki je izredno studiozen trener garač in vselej strmi k inovacijam, je nadgradil delo vseh svojih predhodnikov, saj osvaja kolajne na najpomembnejših tekmah sezone. Ustvaril je izjemno kemijo znotraj ekipe, v kateri ni nevoščljivosti, ampak veliko prijateljstvo. Z uspehi Slovenke druga drugo tudi delajo še boljše. Kolajni bosta tudi motiv in izziv moškim, da bodo na jutrišnji tekmi na srednji skakalnici pokazali boljšo predstavo, kot so jo danes v kvalifikacijah.