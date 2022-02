Zato še kako razumem maturante, da razmišljajo, kako bi bilo mogoče na maturi upoštevati okoliščine, v katerih so, kako bi zmanjšali pričakovanja in zahtevnost mature, ker je bil učni proces manj kakovosten. Če bi bil sam dijak, bi najbrž to pričakoval tudi sam. A ne gre prezreti, da vsi pravzaprav sprejemamo igro, katere končni učinek je, da bo izobrazba teh mladih ljudi, ki se izobražujejo zadnja tri šolska leta, manj kakovostna od izobrazbe tistih, ki so bili izobraževanja deležni prej. Ko potegnemo črto, je to nesporno dejstvo in nekatere raziskave so to jasno pokazale že kmalu po začetku epidemije. Mladina