Kaj je skupnega 21 finalistom za izbor najboljšega zaposlovalca Zlata nit 2021? Gre za močna podjetja 21. stoletja, ki se poleg finančnih izkazov zavedajo pomena kakovosti odnosov med podjetjem in zaposlenimi.

Finalisti v skupini velikih podjetij so Automatic servis, ki se v finale umešča prvič, Danfoss Trata, ki sodeluje petič, Gen-I (v finalu so šestič), Kostak (petič), Pomgrad (3), Telemach (drugič) in Varis Lendava, ki se med finaliste umešča petič. Med srednje velikimi podjetji so med finalisti Biosistemika (v izboru so sedmič), EKWB (prvič), Imperial Brands – Tobačna Ljubljana (petič), Plinovodi (trinajstič), Špica International Ljubljana (dvanajstič), XLAB (sedmič) in Zemanta, ki je med finalisti tretjič. Med malimi podjetji so se med finalno sedmerico umestila podjetja: Intera (sodeluje trinajstič), Klančar žerjavi (prvič), Kompas XNET (desetič), Lunos (tretjič), Madwise (prvič), Malinca (prvič) in SAP, ki je med 21 finalisti petič.

»Podatki iz raziskave Zlate niti v podjetjih, ki so se uvrstila v finalni izbor za najboljšega zaposlovalca leta, tudi letos ponovno potrjujejo, da se slovenska podjetja močno zavedajo pomena odnosov, številke so visoke in primerljive tudi z najboljšimi podjetji v tujini, saj ne samo da dosegajo, ampak tudi presegajo marsikatero podjetje, ki tudi v tujini velja za… boljše,« komentira Dejan Gruban, član skupine za raziskave in razvoj pri Zlati niti, sicer pa partner in direktor pri Kadrovski asistenci, mednarodno akreditirani svetovalec podjetjem za kadrovske izzive, raziskovalec in predavatelj.

Ni rezultatov brez dobrih odnosov Dvoma o tem, da sta osebnostna rast in učinkovitost zaposlenih tesno povezani, ni. Tudi to, da so od njiju odvisni uspeh organizacije, njen potencial za rast in njena odpornost proti krizi, je očitno. Vprašanje pa je, kako naj to neotipljivo konkurenčno prednost podjetja izmerijo. To zagato že petnajst let odpravlja izbor najboljših zaposlovalcev Zlata nit. Izbor prepoznava in promovira najboljše zaposlovalce na podlagi enostavnega, preverjenega in verodostojnega merjenja kakovosti odnosa med organizacijo in zaposlenimi. Dejan Gruban ob tem poudarja, da nepredvidljivost poslovnega okolja, rekordno visoka stopnja nezaupanja, porast negativnih čustev in posledično zaskrbljujoče pomanjkanje optimizma pred prihodnostjo med ljudmi povzročajo, da se tudi številna podjetja soočajo s povsem novo in drugačno krizo kot doslej, krizo talentov. Milijone zaposlenih po vsem svetu je lani dalo odpoved. Brez (očitnega?) vzroka in brez tega, da bi imeli že vnaprej dogovorjeno drugo zaposlitev. »Štirideset odstotkov jih pravi, da je 'verjetno', da bodo dali odpoved v naslednjih treh do šestih mesecih.«