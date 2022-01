Medtem pa je vodstvo olimpijske reprezentance prejelo obvestilo, da je Koširjev serviser Darko Centrih pozitiven tudi na tretjem testu na novi koronavirus. Drugi test mu je namreč pokazal negativen rezultat.

Tudi Centrih je za zdaj brez simptomov in se počuti dobro, zato so ga premestili v izolacijski hotel, kjer se že nahaja Košir. Deskarski šampion, dobitnik treh olimpijskih kolajn iz Sočija 2014 in Pyeongchanga 2018, je oddal pozitivni test po prihodu na Kitajsko. Tudi ponovni test je pri slovenskem olimpijcu potrdil koronsko okužbo.

Če ne zboli oziroma ne kaže znakov bolezni, mora športnik ostati v izolaciji, dokler v razmaku najmanj 24 ur nima dveh negativnih PCR-testov.

Vsi preostali člani slovenske ekipe v Pekingu, med katerimi danes ni bilo Eve Urevc in Anite Klemenčič, ki bosta zaradi okužbe s koronavirusom na prizorišče prispeli v prihodnjih dneh, se počutijo dobro, so sporočili iz Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS).

Rahlo utrujeni, pot namreč traja slabih 30 ur, a veseli, da so končno prispeli na prizorišče največjega športnega dogodka na svetu. Za nekatere izmed njih bo to prva olimpijska izkušnja.

Sicer je olimpijska vas Zhangjiakou ena izmed treh, kjer bodo v času od 27. januarja, ko so se vasi uradno odprle, do zaključka iger bivali najboljši zimski športniki na svetu. V tej bo nastanjen večji del slovenske reprezentance z izjemo alpskih smučarjev, ki bodo bivali v vasi Yanqing, ki je od Zhangjiakouja oddaljena slabih 70 km.

Na prizorišču olimpijskih je trenutno sicer zelo mrzlo, s temperaturami tudi 20 stopinj Celzija pod ničlo.