Omaka, v kateri se piščanec kopa, je neverjetna. Po začetnem kratkem mariniranju piščanca z gorčico in soljo ter poprom, omako pripravite z mlekom in odličnimi začimbami – s toplo začimbno mešanico curry in za pekočo noto še s kajenskim poprom. Tega lahko po želji tudi izpustite ali uporabite ali manj ali več. Za poživitev omake jo lahko pred postrežbo oživite z nekaj kapljicami limonovega soka.

PRIPRAVA

Sestavine za curry omako:

500 g piščančjega mesa

1 žlica gorčice

1 žlička soli

1/2 žličke popra

2 žlici olja

1 žlica curryja

1/4 žličke kajenskega popra

1 dl mleka

nekaj kapljic limonovega soka

4 bombetke

1 pest špinače

1 konzerva kalčkov

Piščančje meso narežite na kocke. Začinite jih s soljo, poprom in gorčico ter dobro premešajte ter pustite nekaj minut, da se okusi prepojijo.

V ponvi na segretem olju piščančje kocke dobro popecite. Dodajte curry in kajenski poper in dobro premešajte, da se začimbe oprimejo vseh piščančjih kock. Prilijte mleko, premešajte in kuhljajte približno 10 minut, da se meso do konca skuha čez in čez in da se omaka zreducira v kremasto omako. Nato poskusite in po potrebi dodelajte. Dodajte še nekaj kapljic limonovega soka, da omako osvežite.

Če nameravate piščanča v curry omaki postreči v sendviču, štručko narežite na pol, nato pa nanjo najprej razporedite špinačo, nato piščanca, nanj kalčke in po želji še malo čilija v prahu, nato pa sestavljanje zaključite z zgornjo polovico štručke. Takoj postrezite.

Piščanca v kremni curry omaki lahko seveda postrežete tudi na krožniku, poleg rezance, riž, kvinojo, kuskus, pire krompir … in skledo špinačne solate s kalčki.