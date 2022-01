Zdaj – zakaj je to pomembno za slovenske razmere? Ni skrivnost, da sta naš Janez in hrvaški Andrej prijatelja. Ampak nerodno je pa, da našega Janeza v tej izjemni potezi preventivnega zapiranja oporečnikov prehiti sosed Andrej. Tako da pričakujte, da se bo Janez zdaj izkazal, in če je Andrej zaprl tri oporečnike, jih bo Janez 30! Da se ve, kdo je najboljši titoist v regiji!