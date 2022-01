Oglaševanje nereguliranih kriptovalut, kot so bictoini, se je močno povečalo zlasti zaradi spletnih vplivnežev, kar je pritegnilo pozornost regulatorjev po svetu. Na podlagi novih pravil, ki bodo v Španiji v veljavo stopila prihodnji mesec, bodo oglasi za kriptovalute in druga kriptosredstva morali biti »jasni, uravnoteženi, nepristranski in nezavajujoči«, je španska vladna agencija CNMV, zadolžena za reguliranje borznih trgov, zapisala v izjavi za javnost.

Oglasi bodo prav tako na vidnem mestu morali vsebovati informacije o tveganjih. Ponudniki kripto storitev pa bodo morali o vseh oglasih, ki bodo namenjeni vsaj 100.000 ljudem, vsaj deset dni vnaprej obvestiti regulatorja.

Ta pravila bodo veljalo tudi za promocijske aktivnosti in oglaševanje v imenu drugih oseb, kot to počnejo vplivneži.

Novembra lani se je regulator obregnil tudi ob španskega nogometnega zvezdnika Andreasa Iniesto, potem ko je na svojih družbenih omrežjih promoviral kriptovalute. CNMV mu je v tvitu odgovoril, naj se dobro pozanima o kriptovalutah, preden investira vanje ali to priporoča drugim.

Za zaostrovanje poslovanja s kriptovalutami se je že lani septembra odločila Kitajska, ko je tovrstne transakcije označila za nezakonite.