Pa se najprej posvetimo zgodbam od tam zgoraj, kjer je bilo minuli teden res pestro. Po poročanju spletnega mesta N1 je v torek mimo našega planeta poletel asteroid z imenom (7482) 1994 PC1. Širok je menda en kilometer in spada med večje prebivalce našega osončja. Kot so izračunali strokovnjaki, je tako velik kot dva Empire State Buildinga iz New Yorka in večji kot najvišja stavba Burdž Kalifa v Dubaju. Od Zemlje je bil asteroid oddaljen dva milijona kilometrov, kar je približno petkratnik razdalje med Zemljo in Luno. »Tako velik asteroid, kot je ta, na Zemljo pade enkrat na šeststo tisoč let, kar pomeni, da se nam bližnjega srečanja z njim ni treba bati,« je za N1 pojasnil astronom Jure Japelj.

Ne samo asteroid, tudi nam najbližji naravni satelit je bil minule dni deležen posebne pozornosti. Po poročanju rtvslo.si je v ponedeljek zasijala prva polna luna v letu 2022, za katero je eno bolj znanih poimenovanj volčja luna, za povrh pa jo je spremljala še svetla zvezda Poluks, ki velja za najsvetlejšo zvezdo v ozvezdju Dvojčkov. S tem pa še ni konec vseh čudežev narave, ki smo jih bili deležni ta teden. Siol.net nas je razveselil z novico, da smo v ponedeljek lahko podoživljali najbolj depresiven dan v letu. Tretji ponedeljek v januarju nosi uradni vzdevek »otožni ponedeljek« in velja za najbolj depresiven dan v celem letu. Kot so nadgradili pripoved o ponedeljkovi depresiji, je bila teza prvič objavljena leta 2005 in se je obdržala vse do danes skupaj z zgodbo, ki naj bi bila celo znanstveno dokazana v obliki enačbe, v katero so vključene spremenljivke, kot so denarni dolgovi, višina plače, čas, ki je minil od božiča, in drugi dejavniki, ki naj bi v kombinaciji pomenili, da se na ta dan počutimo res najbolj klavrno.

To, da dejansko obstaja najbolj otožen dan v letu, je nadvse presenetilo glasbeno kraljico slovenskih src Tanjo Žagar. Kot je spregovorila na medmrežju, njene izbrane besede pa so povzeli na portalu bumnovice.si, je za »blue Monday«, kot se uradno reče prvemu otožno depresivnemu ponedeljku v letu, izvedela šele pred kratkim, a mora priznati, da »sama še nobenega ponedeljka nisem čutila kot slabega, pravzaprav jih imam zelo rada, saj mi predstavljajo nek nov začetek, nov zanos«, je med drugim zapisala.

Šokantno razkritje Da pa ponovoletna depresija ni stvar zgolj enega ponedeljka, je razglabljal Nace Junkar. Zanj sta depresivna že božični in silvestrski večer. »Po vsej hiši lučke in ostali znaki praznikov, duša pa težka, v prsih mi je tesnoba dajala vse drugo kot srečo, veselje,« je potožil za žurnal24.si, a se vseeno obdal z zadostno mero optimizma, saj je naznanil, da če je prebrodil marsikakšen hud dan v operni hiši, na drugih odrih ali doma, bo jadral še naprej. »Letos bi rad posnel nekaj skladb in arij. Drugo leto bi rad izdal vinilno ploščo in CD ob 50-letnici svojega petja. Najbolj pa si želim, da bi še naprej osrečeval ljudi. Da bi jim popestril kakšen turoben dan,« je o svojih željah javno razmišljal Junkar. Za razliko od njega pa se je komiku, moderatorju in voditelju, kot so ga uradno napovedali, Vinku Šimeku že uresničilo ogromno želja. In ne kar tako, tam enih. »Vsako jutro, ko se zbudim, je prva želja že izpolnjena. Še živim. Tudi želja, da imam krasno ženo, se mi je uresničila. In potem so se kar druga za drugo uresničevale želje. In tako imam štiri vnuke, spoznal sem Josipa Broza in Milana Kučana ter obiskal papeževo cerkev v Buenos Airesu,« se je razgovoril Šimek za revijo Nova. Ni sicer povsem jasno, ali je bilo to, da spozna dansko kraljico, želja našega predsednika Boruta Pahorja, dejstvo pa je, da jo je spoznal. In to kar precej dobro. Celo tako dobro, da sta počela skupaj vragolije, ki jih sicer zganja mladež bolj navihane sorte v osnovnih ali srednjih šolah. V Slovenskih novicah so povzeli zgodbo, ki jo je sicer v svetovni svet in splet poslal sam Pahor, opremili pa so jo z naslovom: »Šokantno razkritje predsednika Pahorja: ne boste verjeli, kaj je s kraljico počel na stranišču!« Na Danskem namreč obeležujejo 50 let vladavine kraljice Margarete II. in ob tej priložnosti se je kraljici poklonil tudi predsednik Borut Pahor, pri tem pa je razkril prigodo, ki se jima je s kraljico pripetila pred leti, ko je obiskala Slovenijo. »Ko sem ji danes poslal čestitko, sem se spomnil zgodbice z njenega državniškega obiska v Sloveniji leta 2001, ko sem jo sprejel kot predsednik parlamenta. Kosilo sem priredil v vili Tartini. Po koncu kosila me je prosila, da bi nekje na skrito pokadila cigareto. Tako se je zgodilo, da sva se znašla v majhnem toaletnem prostoru vile in poredno kadila,« je zapisal Pahor.