Pred odhodom na olimpijske igre v Pekingu tekmovalce v hitrih disciplinah svetovnega pokala v alpskem smučanju čakata najprestižnejši tekmi. V petek in soboto bosta v Kitzbühelu dva smuka. Vremenska napoved ni najboljša, tekmovalce čaka zvrhana mera hrabrosti, saj naj bi bila vidljivost slaba, proga za pokal Petelinjega grebena pa najtežja na svetu.

Generalka pred Kitzbühelom je bila odlična predvsem za Martina Čatra, Celjan se je na dveh smukih v Wengnu uvrstil med najboljšo deseterico, na klasiki z vrha Lauberhorna pa je na šestem mestu za zmagovalnimi stopničkami zaostal za 22 stotink. »Najbolj me veseli, da se forma dviguje, da tako na treningih kot tekmah kažem vse boljše vožnje, s katerimi se mi dviga samozavest. Na nekaterih odsekih proge sem zelo hiter, v Wengnu sem bil v spodnjem delu celo najhitrejši,« se veseli Martin Čater.

Slovenski junak Kitzbühela priznava, da z ledenimi progami še vedno nista najboljša prijatelja, slabše se počuti tudi v slabši vidljivosti. »Vremenska napoved za Kitzbühel ni najboljša. Lahko pa vam zagotovim, da se bom na progo pognal odločnejše kot lani, ko se mi je po zmagi na uvodnem smuku podrla zgodba in sem morda navzven deloval boječe. To je bila posledica nizke samozavesti, ki je imam v tej sezoni vse več. Zelo pomembni so treningi, na katerih skušam na čim več odsekih ubrati tekmovalno linijo,« obljublja Martin Čater.

Kline zadovoljen z napredkom Boštjan Kline je s smukaškim napredkom v tej sezoni zelo zadovoljen, saj je do zdaj na vseh prizoriščih dosegel svoje najboljše rezultate doslej. Žal mu je, da v Wengnu ni bolje izpeljal ciljnega S, s čimer bi se lahko uvrstil med najboljšo petnajsterico. »Čeprav morda krivulja rezultatov tega ne kaže, se mi zdi, da sem iz tekmo v tekmo stopnjeval dosežke. Odpeljal sem nekaj res dobrih odsekov, žal tudi nekaj slabših, ne pa katastrofalnih. Pred olimpijskimi igrami nas čakata še dve pomembni preizkušnji v Kitzbühelu. Na njiju si prav tako želim doseči svoje najboljše rezultate,« pravi Boštjan Kline. Najizkušenejši slovenski tekmovalec v hitrih disciplinah je slabše volje, ko beseda nanese na superveleslalom, saj na petih preizkušnjah ni osvojil niti ene točke, ob treh odstopih je bil še 42. in 52. »Dveh tekem, v Beaver Creeku in Bormiu, sem se lotil povsem napačno, v Wengnu sem storil dve napaki. Iz vseh preizkušenj sem se nekaj naučil in upam, da bom te izkušnje unovčil že na naslednji preizkušnji, ki bo hkrati najpomembnejša v sezoni – olimpijskih igrah v Pekingu,« odgovarja Mariborčan. Tretji slovenski tekmovalec v Kitzbühelu bo Miha Hrobat, ki je v tej sezoni na dveh preizkušnjah dosegel prve smukaške točke v karieri. »S smukaškim napredkom sem zelo zadovoljen, precej manj s superveleslalomskim. Ubral sem napačno taktiko ter se na tekmah preveč obremenjeval z dejstvom, kje naj začnem zavoj, namesto da bi se usmeril v hitrost. Nastop v Wengnu je bil korak v pravo smer in upam, da ga bom v tej sezoni še nadgradil,« je dejal Miha Hrobat, ki se je izkazal s 14. časom na včerajšnjem prvem treningu smuka.

Izenačeno na smukaškem vrhu Pogled na zgodovino rezultatov slovenskih alpskih smučarjev kaže, da prevelikega optimizma od petkovega in sobotnega smuka ne gre pričakovati. Boštjan Kline je na smukih na avstrijskem Tirolskem startal osemkrat, od tega je trikrat osvojil točke za uvrstitve med 23. in 30. mestom. Martin Čater je v Kitzbühelu zbral šest nastopov, točke pa je osvojil dvakrat s 26. mestom. Miha Hrobat je bil na petih smukih najboljši na 34. mestu. Rdečo majico vodilnega smukača bo v petek nosil Dominik Paris. Italijan ima le enajst točk prednosti pred Aleksandrom Aamodtom Kildejem in Beatom Feuzem, Matthias Mayer pa za Parisom zaostaja za 14 točk. Todi Vincent Kriechmayer in Marco Odermatt ne zaostajata veliko za Parisom, ki mu med vsemi prizorišči svetovnega pokala najbolj ustrezajo preizkušnje v Bormiu in Kitzbühelu. Pred tremi tedni je namreč v Bormiu dosegel že svojo šesto zmago na tem prizorišču, v Kitzbühelu pa je bil na smukih najhitrejši že trikrat.

Alpski smučarski spored konca tedna Moški (Kitzbühel) Včeraj: prvi trening smuka: 1. Kilde (Nor) 1:56,54, 2. Marsaglia (Ita) in Mayer (Avs) po +0,22, 4. Innerhofer (Ita) +0,33, 5. Danklmaier (Avs) +0,81, 14. Hrobat +1,41, 32. Kline +2,42, 39. Čater (vsi Slo) + 3,44. Danes: drugi trening smuka (ob 11.30). Petek: smuk (ob 11.30). Od Slovencev bodo na startu Boštjan Kline, Martin Čater in Miha Hrobat. Sobota: slalom (prva proga ob 10.15, druga ob 13.45). Nedelja: smuk (ob 13.30). Ženske (Cortina d'Ampezzo) Danes: prvi trening smuka (ob 11. uri). Jutri: drugi trening smuka. Sobota: smuk (ob 10. uri). Od Slovenk bosta na obeh tekmah na startu Ilka Štuhec in Maruša Ferk Saioni. Nedelja: superveleslalom (ob 11.45).