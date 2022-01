V ponedeljek smo zabeležili nov rekord v številu pozitivnih PCR testov. Opravljenih jih je bilo 13.803, pozitivnih pa 8681, kar pomeni, da je bilo pozitivnih kar 63 odstotkov testov.

Včeraj so zabeležili 1248 okužb več kot pred tednom, ko je število potrjenih primerov okužb prvič preseglo 7000. Takrat so zabeležili 7433 okužb, nato pa je bilo to število še nekoliko preseženo minuli petek, ko je bilo potrjenih okužb 7591.

Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 76.047 aktivnih okužb, sedemdnevno povprečje pa znaša 6882. Število aktivnih primerov okužb se je v primerjavi s prejšnjim dnevom povečalo za 5287. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov je višje za 501. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev znaša 3592, kar je 252 več kot dan prej.

V ponedeljek so opravili tudi 111.960 hitrih testov, katerih pozitivne rezultate preverjajo še s PCR-testi.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.257.804 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.203.867.