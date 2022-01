Obrazi nevladnikov Jaka Kregar Društvo GAHA Slovenija Kranj

MEPI je program osebnega razvoja, ki mlade od 14. do 25. leta starosti spodbuja k ustvarjalnemu in ciljno naravnanemu preživljanju prostega časa. Gre za mednarodno razširjen program, nad katerim v Sloveniji bdi krovna organizacija v Ljubljani, medtem ko Društvo GAHA Slovenija deluje kot regionalni urad za Gorenjsko. Vodijo ga ljudje, ki so v preteklosti sami opravili program MEPI, sedaj pa ga predajajo naprej novim generacijam.

»Največji cilj programa je, da se mlad človek znajde v svetu in ga zmore aktivno soustvarjati,« pojasnjuje Jaka Kregar. »Udeleženci se v programu udejstvujejo na štirih področjih: prostovoljstvo, šport, veščine in pustolovska odprava. Ta področja predstavljajo priložnost, da si mladi postavljajo izzive, raziskujejo vrednote, vzpostavljajo svoj vrednostni sistem ter iščejo in razvijajo svoje talente.«

Sračje gnezdo? Organizirano!

Na vseh področjih mlade spremlja usposobljen mentor. »Program MEPI večinoma izvajamo na šolah, kjer ga vodijo šolski učitelji. Če na neki šoli ni programa, se mladi iz tistega okolja lahko vključijo v odprte centre MEPI; najaktivnejši je tisti v Ljubljani,« razlaga Jaka Kregar.

Osrednja naloga Društva GAHA Slovenija je, da na Gorenjskem koordinira komunikacijo in dejavnosti med šolami, mentorji, mladostniki, drugimi nevladnimi organizacijami in lokalnimi skupnostmi.

»Programe prostovoljstva, športa in veščin mladi izvajajo v različnih društvih, centrih, knjižnicah, šolah, ki jih najdejo v svojem lokalnem okolju. Program 'veščine' recimo zajema karkoli, kar mladega človeka zanima in kjer želi razvijati svoje talente. Lahko se uči igrati klavir, se posveti javnemu nastopanju, lahko se odloči, da bo izdelal naravoslovno nalogo. Bistveno je, da si vsak zase postavi cilj, ki ga bo na nekem področju dosegel. Individualni, jasno zastavljeni cilji so gonilo programa MEPI. Služijo kot izziv. Ko so premagani, mladi točno vedo, kaj so dosegli, obenem pa je to velika motivacija za naprej.«

Program MEPI ima tri stopnje. Bronasto in srebrno, ki trajata šest mesecev, in zlato, ki traja 12 mesecev. »Po navadi je programski cikel vezan na šolsko leto, a so možni tudi premori. Če ti recimo pri šestnajstih letih program ni več všeč, ga lahko opustiš. In če se želiš pri osemnajstih vrniti, lahko nadaljuješ, kjer si ostal. Edini pogoj je, da program zaključiš do svojega 25. leta,« pravi Jaka Kregar.

Včasih se pošali, da njihovo društvo že deset let deluje po sistemu skrbno organiziranega sračjega gnezda.

»Lahko bi rekli, da je društvo zraslo ob pivu: nikoli nismo nikamor zapisali svojih strategij ali vizij, le dobivali smo se in veliko sanjarili – uh, kako bi bilo lepo, če bi imeli svojo gozdno hiško, uh, pa zaposlenega, uh, pa lahko bi organizirali to in ono ... No. Sčasoma so sanjarije postale resničnost.«