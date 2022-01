Boris Johnson je pred poslanci dejal, da razume jezo ljudi v zvezi z dogodkom. Če danes pogledam nazaj, vem, da bi moral ravnati drugače, je dejal po poročanju BBC. Pojasnil je, da je najprej mislil, da gre pri zabavi za delovno srečanje, udeležil pa se je je, da bi se zahvalil sodelavcem. Po 25 minutah se je vrnil v pisarno, je dejal.

A opozicijski poslanci so bili do Johnsona kritični. »Njegova obramba, ki temelji na tem, da ni vedel, da je to zabava, je žalitev za britansko javnost,« je dejal vodja opozicijskih laburistov Keir Starmer in premierja pozval, naj odstopi.

Johnson se je sredi novega škandala zaradi domnevnih kršitev zaprtja države znašel, ko je v medije prišlo elektronsko sporočilo, da je maja 2020 na Downing Streetu prišlo do srečanja, na katero je bilo povabljenih več kot 100 ljudi. V Veliki Britaniji je bilo takrat v veljavi prvo zaprtje družbe, vsa družabna srečanja na prostem pa so bila prepovedana. Dogodek na Downing Streetu zdaj preiskuje tudi policija.

Že prejšnji mesec so britanski mediji razkrili, da naj bi na Downing Streetu do druženj prišlo tudi v času kasnejših zaprtij države pred božičem leta 2020. Johnson je po valu obtožb sicer zanikal, da bi vedel, da so bila na Downing Streetu med pandemijo kršena kakršna koli pravila.