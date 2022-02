Najprej sta odstopila premierjev svetovalec za komunikacije Jack Doyle in ena premierjevih najzvestejših sodelavk, politična svetovalka Munira Mirza, čez nekaj ur pa še Rosenfield in Reynolds, poročajo tuje tiskovne agencije in britanski BBC na svoji spletni strani.

Tiskovna predstavnica vlade je sporočila, da je vodja kabineta Rosenfield ponudil odstop, ki ga je premier sprejel, da pa bo ostal na položaju, dokler mu ne bodo našli naslednika. Enako bo storil glavni osebni tajnik premierja Reynolds, ki pa se nato namerava vrniti na zunanje ministrstvo, poroča BBC.

Iz vlade so še sporočili, da se je premier obema zahvalil za pomemben prispevek pri delu vlade, tudi pri odgovoru na pandemijo covida-19 in gospodarskem okrevanju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.