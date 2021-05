Vodilni lažnivi Kljukec brexita je Britance spet potegnil za nos. V začetku prejšnjega tedna je v medijih zakrožila novica, da sta z zaročenko svojcem in prijateljem poslala sporočilo, naj si 22. julija prihodnje leto vzamejo prosti dan. Vsi s(m)o sklepali, da bo to njun poročni dan.

V soboto popoldne, ko je Angleže zanimalo malo drugega kot angleški evropski nogometni obračun v Portu na Portugalskem, sta se v miru pred mediji na hitro skrivaj poročila v katoliški katedrali v londonski četrti Westminster, ki je največja katoliška cerkev na Otoku. Ker je bil Johnson že dvakrat poročen, to ni ravno po pravilih Katoliške cerkve. Vendar ne njegova prva ne druga poroka zanjo menda nista veljavni, ker naj se Johnson ne prvič ne drugič ne bi poročil po zahtevah kanonskega prava. O tem poteka burna razprava, v katero se je duhovnik Paul Butler vključil s tvitom: »Vedno eno kanonsko pravo za bogate in eno za revne«. Na Downing Streetu 10 so šele v nedeljo potrdili poroko premierja, ki je do sobote tam živel na koruzi.

Vendarle kovidna poroka Pred zavajajočo novico, ki je med vrsticami napovedovala poroko za prihodnje leto, je prevladovalo prepričanje, da bo Johnson z natikanjem tretjega zakonskega jarma pohitel, dokler koronaukrepi omejujejo število svatov na trideset, saj bi, ker ima menda denarne težave, tako precej privarčeval. 21. junija naj bi namreč odpravili vse epidemiološke ukrepe. Za nevesto prva poroka je bila vseeno pravljična. Nekdanje dekle za stike z javnostjo konservativne stranke je poročila konservativnega šefa in premierja ter postala prva dama. Ženin je bil v temnomodri obleki in beli opazno pomečkani srajci. Ni bilo videti, da bi se vsaj za poroko počesal. Nevesta s krono iz rož je bila zelo lepa. Lepa bela poročna obleka ni bila ravno draga (okoli 3000 evrov), pa je bila vseeno najeta za en dan (za okoli 60 evrov). Kmalu 57-letni Boris Johnson in skoraj 24 let mlajša Carrie Symonds, ki je marca praznovala cvetočih 33 let, sta bila zaročena leto in pol in imata dobro leto dni starega sina Wilfreda. Oba sta se spomladi lani okužila z novim koronavirusom. Ona ga je kljub visoki nosečnosti prebolela brez težav, on pa je moral v bolnišnico, kjer je bil več dni na oddelku za intenzivno nego, kar je sam pripisal tedanji debelosti. Novopečeno prvo damo imajo kritiki za enako ambiciozno, kot je Johnson. Nekateri mislijo, da ima preveč vpliva na njegove odločitve in ji celo rečejo premierka v Johnsonovi senci. Vse, kar je do zdaj želela, je dosegla. Med drugim drago prenovo premierskega stanovanja v Downing Streetu, ki je Johnsonu nakopala politični glavobol, ker so zanjo sprva plačali donatorji stranke. Dobila je tudi bitko z njegovim glavnim svetovalcem Dominicom Cummingsom, ki naj bi Carrie dal vzdevek Trčena princesa. Johnson ga je lani na vrat na nos odpustil. Cummings se mu je maščeval s pričanjem v parlamentu o premierjevem katastrofalnem odzivu na pandemijo in laganju ministrov.