In kaj je naredil Johnson potem? Namesto z vlakom (štiri ure in pol) se je z okoljskega vrha v Glasgowu (COP26) vrnil v London z najetim zasebnim letalom. S tem je prihranil dobri dve uri časa in v ozračje »prispeval« šestkrat in pol več ogljika, kot bi ga z vlakom. Ni bil izjema. Okoli 400 državnih in zasebnih letal je priletelo in odletelo iz Glasgowa, od Bidnovih štirih (poleg helikopterja in 85 limuzin) do elegantnega gulfstreama milijarderja Jeffa Bezosa. Po prvih izračunih so samo vsa ta letala »ustvarila« 13.000 ton CO2, kar je približno toliko, kot ga 1600 Otočanov v enem letu.

Kot gostitelj COP26 Johnson zveni kot eden najbolj prepričljivih okoljevarstvenikov, kot pravi voditeljski ekoborec. Posebno zaradi preštevilnih prispodob (manj zaradi slabih šal), ki jih posipa v govore. Vedno je bil dober kovač besed. Ni skrivnost, da je (o)zdravljeni hud podnebni skeptik. V nedavnem govoru v ZN je to celo priznal. »Če bi izkopali nekatere od mojih člankov izpred dvajsetih let, nekateri komentarji niso bili ravno v podporo sedanji bitki (proti podnebnim spremembam),« je dejal. Celo pri tem je ekonomičen z resnico. Njegovo domnevno spreobrnjenje iz skeptika v borca je precej novejšega datuma. Ko so znanstveniki leta 2004 povezali cunami v Indijskem oceanu z dviganjem morske gladine, je napisal, da »ni prav nobenega dokaza za to, da so vzorci ekstremnega vremena povezani s podnebnimi spremembami«. Decembra 2015 (leto podpisa zgodovinskega pariškega sporazuma) še ni bil »ozdravljen«: »Prepričan sem, da je te globalne voditelje vodil primitiven strah, da je sedanje prijetno toplo vreme nekako povzročilo človeštvo. Ta strah je, kolikor razumem znanost, brez podlage. Pri pingpongu se potim zaradi različnih razlogov, med katerimi ni globalnega segrevanja,« se je še pred šestimi leti norčeval Johnson.