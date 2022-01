Prihaja evropski denar za pomladitev ostarelih žičnic

V dvajsetih vodilnih gorskih centrih so žičniške naprave stare povprečno 34 let, najstarejša celo 59 let. Po šestletnem mrku bodo žičničarji znova dobili finančno injekcijo za naložbe v žičniško in drugo infrastrukturo.