#intervju Marja Novak Vogrič​: Ljudje preberejo prve novice, ne pa najbolj preverjenih

Zlati časi novinarstva v Sloveniji so bili pred osamosvojitvijo in po njej, a ne zato, ker bi bilo v medijih takrat veliko več denarja, ampak zato, ker so ljudje več brali in bolj spremljali novinarsko delo, hkrati pa se še ni vzpostavila lastniška struktura, kot jo poznamo danes, pravi novinarka Marja Novak Vogrič. Po privatizaciji v devetdesetih letih so bili zaposleni lastniki do 60 odstotkov medija, dodaja sogovornica.