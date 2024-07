V minuli operaciji Pandora VIII so policijski organi izvedli več tisoč pregledov na letališčih, mejnih prehodih, v pristaniščih, dražbenih hišah, muzejih in zasebnih rezidencah. Podrobno so spremljali tudi sumljivo dogajanje na spletu, kjer so opravili okoli 6000 pregledov, kar je privedlo do zasega 580 ukradenih predmetov. Skupno je v tem trenutku odprtih še 113 kazenskih in 137 administracijskih primerov, zelo verjetno pa sledijo še nadaljnje aretacije in zasegi. Lani so v operaciji Pandora denimo zasegli 11.049 ukradenih razstavnih predmetov in aretirali 60 ljudi. Države, ki letos sodelovale pri tem, so Albanija, Avstrija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Češka republika, Hrvaška, Ciper, Francija, Nemčija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Malta, Črna gora, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Španija, Srbija, Švedska, Ukrajina in Združeno kraljestvo.

Od starodavnih kovancev do ikonostasa

Med največjimi odkritji je 11 ukradenih zlatih predmetov v vrednosti več kot 65 milijonov dolarjev, kar je bil rezultat sodelovanja med Španijo in Ukrajino, ki ta primer povezujeta tudi s pranjem denarja ter nezakonitim trgovanjem s skitskimi kulturnimi artefakti. Španska civilna garda iz Córdobe je obenem zasegla zasebno zbirko 350 predmetov iz različnih arheoloških obdobij. Romunska policija je povrnila leseni ikonostas iz 19. stoletja, ki so ga ukradli iz cerkve in kasneje prodali na spletu. Bolgarska carinska agencija je zasegla 432 starodavnih kovancev, ki so bili na poti iz Turčije v Francijo, grška nacionalna policija pa je zasegla 43 starodavnih amfor in aretirala dve osebi.

Poljska nacionalna policija je povrnila 229 predmetov, med katerimi so bili nekateri izdelani iz slonovine, v skupni vrednosti več kot 152.000 dolarjev. Italijanski karabinjerji so zasegli več kot 2000 fragmentov artefaktov in sodobno sliko, vredno okoli 163.000 dolarjev. Francoske oblasti so zasegle nezakonito izvoženo sliko vietnamskega umetnika Mai Thứja, vredno 182.000 dolarjev, češki nacionalni policiji pa je uspelo povrniti leseni kip svetega Jerneja, ki je bil izdelan nekje med letoma 1658 in 1660. Leta 1994 so ga ukradli iz kapele v češkem Římovu in ga kasneje prodali na spletu. Sedaj so ga vrnili prvotnim lastnikom.

Operacija Pandora, ki so jo prvič začeli izvajati leta 2016, je vsakoletna operacija kazenskih organov v okviru Evropske multidisciplinarne platforme proti kriminalnim grožnjam (EMPACT). Njen cilj je s pomočjo sodelovanja in skupnih prizadevanj na mednarodni ravni omejiti nezakonito trgovanje s kulturnimi artefakti in umetninami.